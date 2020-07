Eppingen. (fsd) Nach dem bestätigten Corona-Fall an einer Eppinger Realschule wurde an einer zweiten Schule in der Stadt ebenfalls ein Kind positiv auf das Virus getestet. Laut Landratsamt scheinen die Fälle nicht miteinander in Verbindung zu stehen. Alle bisher bekannten Kontaktpersonen sind bis Mittwoch, 5. August, unter Quarantäne gestellt. Die betroffenen Personen wurden am Freitag getestet und werden am Montag erneut getestet. Inzwischen liegen die ersten Ergebnisse der Tests im Zusammenhang mit den Corona-Fällen an der Grundschule Bad Rappenau und der Eppinger Realschule vor. Diese sind allesamt negativ.

Update: Freitag, 24. Juli 2020, 19.31 Uhr

Bad Rappenau/Eppingen. (fsd) An der Grundschule in der Bad Rappenauer Kernstadt und an der Eppinger Realschule gibt es jeweils einen bestätigten Corona-Fall. Dies teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Bereits am Mittwochabend wurde Ulrich Bürgy, Rektor an der Grundschule, über den positiven Fall an seiner Schule in Kenntnis gesetzt. "Wir haben die betroffene Klasse und die Lehrer umgehend informiert", sagt Bürgy. Daraufhin mussten die Kontaktpersonen am Donnerstag zu Hause bleiben. "Es gab keinen Direktkontakt in der Schule", versicherte der Rektor, der die gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schade und Gesundheitsamt lobte. "Durch die gute organisatorische Trennung der Klassen innerhalb der Schulen geht das Gesundheitsamt derzeit von einem niedrigen Infektionsrisiko für andere Klassen aus. Deshalb kann der Schulbetrieb an beiden Schulen zunächst aufrechterhalten werden", heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Am Donnerstag wurden in Bad Rappenau die Kontaktpersonen auf das Corona-Virus getestet, in Eppingen erfolgten die Test bereits Dienstag und Mittwoch. Wann mit den Ergebnissen zu rechnen ist, ist ungewiss. Klar ist aber, dass die Kontaktpersonen bis Freitag, 31. Juli, unter Quarantäne gestellt sind – auch wenn das Ergebnis negativ ausfällt. Dies bestätigte das Landratsamt auf RNZ-Nachfrage. Somit starten für die Lehrer und Schüler die Sommerferien früher als geplant.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 14.51 Uhr