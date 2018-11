Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Wird die Pflege in den zahlreichen Rehabilitationskliniken in Bad Rappenau in den kommenden Jahren schlechter? Zumindest "wird durch politische Fehler ein Loch aufgerissen", und dieses könnte sich nachteilig auf die Versorgung auswirken, befürchtet Olaf Werner, der Geschäftsführer der Kur- und Klinikverwaltungs-GmbH (KuK). "Wir werden sicher nicht daran zugrunde gehen, aber die Qualität könnte leiden."

Der Grund für Werners Befürchtung sind die Neuregelungen in der Krankenpflege in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die vor wenigen Tagen im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) vom Bundestag beschlossen wurden. Durch das Gesetz werden ab Januar Krankenhäuser und Seniorenheime finanziell gefördert, um mehr Personal einstellen zu können. Dieses Personal aber, so befürchten Kritiker des neuen Gesetzes, wird in der Folge womöglich von den Kurkliniken an Akutkliniken wechseln, weil dort mehr zu verdienen ist.

Schon jetzt sei der Unterschied zwischen Pflegern im Kur- und Pflegern im Akutbetrieb bei vergleichbarer Ausbildung auf dem Gehaltszettel ablesbar. Und er werde nun voraussichtlich noch größer, sagt Werner. Es gebe zwar leider noch keine verlässlichen Zahlen zum möglichen Mehrverdienst. Dass aber schon 200 oder 300 Euro mehr im ohnehin dürftig bezahlten Pflegebereich eine Wanderbewegung auslösen werden, hält der KuK-Geschäftsführer für wahrscheinlich.

So sieht es auch der Bundesverband Deutscher Privatkliniken: "Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz in seiner aktuellen Fassung verhindert, dass Rehabilitationskliniken im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen können", heißt es in einem Brandbrief des Verbandes.

Es gibt aber auch andere Stimmen und abwartende Haltungen: Christian Fenzel etwa, Kaufmännischer Leiter der Vesalius-Klinik in Bad Rappenau, fürchtet keine großen zusätzlichen Auswirkungen durch das neue Gesetz auf den ohnehin angespannten Personalmarkt. "Es wird immer Leute geben, die lieber im Reha-Bereich als im Krankenhaus arbeiten", sagte er der RNZ. Allerdings sieht er im neuen Gesetz auch keine wirkliche Verbesserung für die Akutkliniken.

Die Vesalius-Klinik gehört zur Median-Gruppe, dem größten privaten Reha-Klinikbetreiber in Deutschland. Die hauseigene Ausbildung und die spezielle Umschulung ausländischer Pflegekräfte, die im Konzern intensiv betrieben werde, könne einiges auffangen. Für die 260 Betten in Bad Rappenau beschäftigt Fenzel rund 30 Pflegekräfte. Von der dritten Bad Rappenauer Reha-Klinik, der Kraichgauklinik, war am gestrigen Dienstag keine Aussage zu den erwarteten Auswirkungen des Gesetzes zu bekommen. Man müsse das erst prüfen, hieß es.

Dass es den Leitern der Reha-Kliniken um die Finanzierung ihrer Häuser geht, dass hier auch Standesinteressen ei-ne Rolle spielen und in die Öffentlichkeit getragen werden sollen, davon darf man ausgehen. Gleichwohl ist das Szenario ernstzunehmen. Welchen Effekt wenige Euro zusätzlich ausmachen können, haben beispielsweise die Kommunen in den zurückliegenden Jahren schmerzlich im Betreuungsbereich erlebt: Weil die kirchlichen Kindergärten ihren Erzieherinnen etwas mehr bezahlten und der Arbeitsmarkt fast leer gefegt war, fanden Städte und Gemeinden kaum Personal für ihre aufgestockte Kinderbetreuung und mussten schließlich die Gehälter anpassen.

Die Häuser hätten "Gestaltungsspielraum" für eine bessere Bezahlung. Daher sollten die Einrichtungen im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen auf höhere Abschlüsse drängen, hieß es vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums, das die Klagen der Reha-Einrichtungen wegen fehlender Förderung für ihre Häuser für unbegründet hält. KuK-Geschäftsführer Werner sieht sich in Sachen Gehalt in einer Zwickmühle. In den städtischen KuK-Kliniken (Stimmheilzentrum, Rosentritt-, Salinen- und Sophie-Luisen-Klinik) seien 70 examinierte Pflegekräfte beschäftigt.

Würde deren Gehalt um 100 Euro monatlich erhöht, stiegen die Personalkosten samt Arbeitgeberanteil um rund 120.000 Euro. Litte aber die Pflege, weil bei einer Abwanderung weniger Personal für die gleiche Zahl an Patienten zuständig sein müsste, würde sich das letztlich auch bei den Arbeitsbedingungen und im Ruf bemerkbar machen und den Konkurrenzkampf der Reha-Kliniken verschärfen.

"Wir suchen nun einen Weg, um attraktiv zu bleiben", sagt Werner, "und wir haben schließlich auch eine Verantwortung als Arbeitgeber." Aber die KuK hänge eben auch am System der Grundlohnsumme (über den sich der Gesundheitsfonds hauptsächlich finanziert), und alternative Arbeitsstellen gebe es in der Region zuhauf und wohl bald noch mehr, sagt Werner mit Blick auf die Klinikstandorte Heilbronn, Heidelberg und auch Sinsheim. Außerdem hätten mehr als 1000 Reha-Kliniken in Deutschland bald das gleiche Problem …