Bis Ende 2021 bot die Praxisklinik Leintal in ihren Räumen gegenüber der Kur-Apotheke Patienten mit orthopädischen Beschwerden in der Kurstadt zumindest ein Mal in der Woche eine Sprechstunde an. Nun ist die Praxis nach Leingarten umgezogen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Die ärztliche Versorgung in der Kurstadt ist gut aufgestellt. So gibt es außerhalb der Kliniken allerhand Allgemeinmediziner, Zahnärzte, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Internisten. Doch in puncto Orthopädie klafft in der Kommune mit mehr als 22.000 Einwohnern eine große Lücke, seitdem sich Hans-Helmuth Lambertz in den Ruhestand verabschiedet hat. Und diese ist Ende 2021 um ein gewaltiges Stück größer geworden.

Seither bot die Praxisklinik Leintal mit Dr. Johannes Pohl zumindest ein Mal in der Woche eine Sprechstunde in der Kurstadt an. Nun aber hat der Orthopäde vor einigen Wochen seine Praxis gegenüber der Kur-Apotheke geräumt und ist vollständig nach Leingarten umgezogen – samt seines von Lambertz übernommenen Kassensitzes.

Dies sorgt in der Kurstadt auf vielen Ebenen für Unmut. Wie ein Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet, hat er in Folge einer Knieverletzung eine wahre Odyssee hinter sich. In der Vulpius-Klinik – eine Fachklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie – sei er äußerst gut versorgt worden. Doch die Weiterbehandlung durch einen niedergelassenen Orthopäden gestaltete sich schwierig. Gerade die eingeschränkte Mobilität sowie ausgebuchte Ärzte machten es ihm nicht leicht.

Auch der Stadtverwaltung ist das Thema inzwischen bekannt. Doch in puncto Nachfolgersuche sind Oberbürgermeister Sebastian Frei die Hände gebunden. "Wir sind bemüht, eine Lösung zu suchen. Aber es ist ein dickes Brett zu bohren. Wir brauchen einen Orthopäden." Zwar stünde er im Kontakt mit Fachärzten, die sich in Bad Rappenau niederlassen würden, allerdings dürften sie dies nicht. "Das Drumherum macht es uns nicht einfach", bedauerte der OB.

Denn ein Arzt kann sich nicht einfach dort niederlassen, wo er will. Wie auf Nachfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zu erfahren war, gilt seit den 1990er-Jahren ein Gesetz, das die Zahl der niedergelassenen Ärzte jeglicher Fachrichtungen begrenzt. Hierfür wurden gewisse Versorgungsgebiete definiert. Mit Blick auf Bad Rappenau ist dies der Landkreis Heilbronn. Anhand eines Arzt-Einwohner-Verhältnisses wird dann der Versorgungsgrad im entsprechenden Gebiet berechnet – mit der Konsequenz, dass ab einem Grad von 110 Prozent Neuzulassungen beziehungsweise Praxiserweiterungen im gesamten Gebiet ausgesetzt werden. Wie KV-Sprecher Kai Sonntag erklärte, wird der Versorgungsgrad drei Mal im Jahr neu berechnet. Die jüngsten Zahlen stammen aus dem vergangenen Oktober. Damals wurde für den Landkreis ein Wert von 128,4 Prozent ermittelt.

Eine zeitnahe Ansiedlung eines Orthopäden in der Kurstadt ist also nur dann möglich, wenn er aus dem Landkreis herzieht. Aber auch dann gebe es laut Sonntag noch einige Hürden – so müsste ein Antrag bei einem Zulassungsausschuss, bestehend aus Vertretern der Krankenkassen und der Ärzteschaft, gestellt werden, der dann von Fall zu Fall entscheidet. Im Fall Dr. Pohl hat dieser Ausschuss nicht-öffentlich dem Umzug des Kassensitzes nach Leingarten zugestimmt.

Nach RNZ-Informationen soll die Praxisklinik Leintal auch im „Salineo“ im Gespräch gewesen sein. Foto: fsd

Dies ist aus Sicht der Kurstadt besonders ärgerlich, denn nach RNZ-Informationen soll Pohl auch mit dem 2019 eröffneten "Salineo"-Gesundheitszentrum über eine Nutzung von Praxisräumen verhandelt haben. Die Gespräche mit dem Betreiber sollen so weit fortgeschritten gewesen sein, dass es bereits Architekturplanungen gegeben haben soll. Doch dem Vernehmen nach habe der Orthopäde nur viel Wind gemacht und den Kontakt dann komplett eingestellt – mit Blick auf den Umzug nach Leingarten könnte man vermuten, dass Pohl damals zweigleisig gefahren ist. Für die Redaktion war Pohl am Freitag nicht zu erreichen.

Die nächstgelegenen Orthopäden gibt es in Bad Wimpfen, in Heilbronn oder eben in Leingarten. Letzteres ist innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen, mit dem Zug dauert es mehr als eine Stunde. Ist das orthopädischen Patienten zuzumuten? Laut Kassenärztlicher Vereinigung: Ja! "Aus Untersuchungen wissen wir, dass Patienten auch weite Wege auf sich nehmen, unabhängig davon, ob sie vor Ort einen Orthopäden haben", sagte Sonntag. Dabei spielten einige Faktoren eine Rolle, beispielsweise wird den Patienten ein Arzt empfohlen, oder dieser genießt einen besonders guten Ruf.

Die Kurstadt benötigt einen Orthopäden. Darin sind sich die Verwaltung, Patienten und auch die Arztkollegen einig. Denn die Interimslösung der Vulpius-Klinik kann nicht von Dauer sein: "Wir nehmen derzeit bereits an der eingeschränkten ambulanten Versorgung mittels Ermächtigungen teil. Ambulante Patienten können mit Überweisung eines Orthopäden/Unfallchirurgen zu bestimmten Behandlungen in die Vulpius-Klinik kommen", erklärte Klinik-Geschäftsführer Joachim Off auf RNZ-Nachfrage. Rein rechtlich wäre die vollumfängliche Teilnahme der Vulpius-Klinik an der ambulanten Versorgung mit Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung als Medizinisches Versorgungszentrum oder mit Kassenarztsitzen durchaus möglich. "Nach derzeitigem Stand ist dies nicht geplant", sagte Off.