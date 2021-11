Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nach dem Siegel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" konnten die Verantwortlichen der Verbundschule jetzt ein weiteres Zertifikat samt Schild an ihre Eingangstür anbringen. Denn die Schule im Herzen der Kernstadt wurde jüngst mit dem Boris-Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dies ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufs- und Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen.

Maßgeblich für die Zertifizierung verantwortlich ist Judith Galler. Sie ist seit 1996 an der Verbundschule und steht schon immer "mit der Berufsorientierung in Kontakt". In den vergangenen 25 Jahren habe sich das Tätigkeitsfeld stark verändert. Inzwischen gebe es zahlreiche differenzierte Berufsbilder, und es kommen immer wieder neue hinzu. Weit mehr als 300 Ausbildungs- und Studiengänge werden mittlerweile angeboten. "Das macht es notwendig, dass man früh beginnt und die Berufsorientierung einen höheren Stellenwert einnimmt", bekräftigt Galler.

"Wir wurden auf Herz und Nieren geprüft. Das Siegel gibt es nicht im Vorbeigehen", betont Konrektor Josef Reif. "Ende Juli, im ganzen Stress zum Schuljahresende konnten wir uns noch einmal freuen." Bereits seit Jahren engagiert sich die Verbundschule über das geforderte Maß hinaus. Und das zudem auf mehreren Ebenen. Denn jeder der beiden Schulzweige – Gemeinschaftsschule und Realschule – hat einen individuellen Plan mit Blick auf die Berufs- beziehungsweise Studienorientierung. Beispielsweise beginnen die Schüler in beiden Zweigen in der 7. Klasse mit einem Berufsschnuppertag. Hinzu kommen regelmäßige Trainings zum richtigen Schreiben eines Lebenslaufs sowie einer Bewerbung.

In der 8. Klasse bekommt der Nachwuchs zusätzlich ein Bewerbungstraining, bei dem externe Firmen, zu denen die Verbundschule eine Partnerschaft hat, Tipps für ein sicheres Auftreten bei Bewerbungsgesprächen geben. Schüler aus dem Hauptschulzweig absolvieren zudem zwei Praktika und besuchen die Ausbildungsmesse in Bad Wimpfen.

Und in der 9. Klasse nehmen die Schüler der Verbundschule als nur eine von acht im ganzen Landkreis an den Werkstatttagen der Handwerkskammer teil. Innerhalb von zwei Wochen können die Heranwachsenden hier in vier Berufsbereiche – Metall-, Holz- , Elektro- und Medienwerkstatt – hineinschnuppern. Zusätzlich besuchen sie die Ausbildungsmesse "Vocatium" in Sinsheim. Bei dieser können die Schüler mit den Firmen bereits Termine ausmachen. "Und manche nehmen auf der Messe schon Bewerbungsunterlagen entgegen", sagt Galler. "Es ist der erste Realitätstest für die Schüler", ergänzt Schulleiterin Yvonne Geier.

Und auch für Zehntklässler im erweiterten Niveau, also diejenigen, die auf ein Gymnasium wechseln wollen und das Abitur anstreben, gibt es eine gesonderte Studienorientierung. So berichten Studienbotschafter – im Idealfall ehemalige Verbundschüler – über ihre Ausbildung, ihr Studium an der Fachhochschule oder an der Universität. Zudem gibt es Einzelgespräche. "Es sind Infos aus erster Hand", sagt Geier. Der Rektorin gefalle besonders der Tag, an dem die Schüler schick in Anzügen zur Schule kommen. Denn dann sind Mitarbeiter von Personalabteilungen von regionalen Firmen zu Gast und simulieren Bewerbungsgespräche und geben den Schülern direkte Rückmeldungen.

"Unser Ziel ist es, dass sich der Weg für die Schüler klarer ergibt", betont Galler. "Wir kämpfen aber noch mit den Corona-Auswirkungen", ergänzt Reif bedauernd. Momentan sei es noch kein Selbstläufer, wieder Praktikumsplätze zu finden. "Wir hoffen, dass wir irgendwann wieder zum Normalzustand gelangen, denn es ist enorm wichtig, dass Schüler in Berufe reinschnuppern", bekräftigt Geier. Umso schöner sei gewesen, dass man die Berufsorientierung im Lockdown "am Leben gehalten habe". Beispielsweise habe die Firma Behringer per Livestream einen Rundgang angeboten und dabei sogar einen Praktikanten gefunden, erklärt Reif.

Das Boris-Zertifikat hat die Verbundschule nun zum ersten Mal erhalten, allerdings streben alle eine Rezertifizierung im Jahr 2024 an. "Wir sind mit dem Siegel zufrieden, aber wir strengen uns an, dass wir es nicht nur einmal bekommen", betont mit Erli Demiri der stellvertretende Schülersprecher. Er sei dankbar für die vielen Hilfestellungen und dass die Möglichkeit habe, in viele Berufe hineinzuschnuppern.