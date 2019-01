Auch der bekannte Clown Peter Shub gastiert in Bad Rappenau. Foto: Toofan Hashemi

Bad Rappenau. (rnz) Die Veranstaltungsreihe "Comedy & Co." (CoCo) der Stadt Bad Rappenau hat sich längst im Kulturprogramm etabliert und eignet sich vorzüglich als Vorbeugemaßnahme gegen so allerlei Alltags-Erkrankungen. Denn dass Lachen sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt, ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen.

Los geht es am 1. Februar mit Uli Boettcher, der mit "Ü50 - Silberrücken im Nebel" aus der zweiten Lebenshälfte mit allen Höhen und Tiefen berichtet. Dieser Kabarettabend ist für junge Männer ein Panoptikum des Schreckens, für ältere eine Genugtuung, für Männer in den Vierzigern eine Therapie und für Frauen … nun, für Frauen könnte dieser Abend schlicht zu einer Offenbarung werden.

Ein echtes "Wunderkind" ist Marco Weissenberg, der mit seiner Magie-Show am 12. April das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Als einer der jüngsten professionellen Magier und als amtierende Deutscher Vizemeister der Zauberkunst begeistert er mit seinem jugendlichen Charme und der einzigartigen Mischung aus Comedy, Geschichten und Magie immer wieder mit neuartigen und kreativen Illusionen.

Am 17. Mai sucht Katie Freudenschuss mit ihrem Programm "Einfach Compli-Katie" eine Antwort auf die Frage, ob das Leben eigentlich schon immer so kompliziert war. Ein Abend mit der Kabarettistin ist wie ein gelungener Abend mit guten Freunden - es wird poetisch, berührend, ironisch, absurd, mit ehrlichen Gefühlen, lustigen und böschen Geschichten und mit guter Musik.

Stefan Waghubinger zieht Bilanz am 28. Juni: Wer er einmal war, wer er hätte werden wollen, und wer er jetzt ist. Und kommt zu dem Resultat "Jetzt hätten die guten Tage kommen können." Tieftraurig und zugleich brüllend komisch erzählt der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Kabarettist aus seinem Leben.

"Hämmerle TV - Total vernetzt" - Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle hat in seinem Ein-Personen-Haushalt endlich Familienzuwachs, der irgendetwas mit Medien macht, aber genau erklären kann er es nicht. Dass dies nicht so einfach abläuft, liegt bei einem der vielseitigsten Kabarett-Künstler des Südwestens auf der Hand. Mit verschlüsselten Video-Botschaften, Improvisation und Wortgewalt beantwortet Hämmerle am 27. September die großen Menschheitsfragen mit Witz und Herzlichkeit.

Am 25. Oktober übernimmt der weltbekannte Clown Peter Shub mit "Für Garderobe keine Haftung". Es sind die kleinen Gesten, die ihn bekannt gemacht haben, mit Mantel und Hut, und die ihm vielfache Auszeichnungen eingebracht haben. Denn die Sprache des Lachens sprechen die Menschen überall, aber er ist derjenige, der sie übersetzen kann: Aus der Welt der Beobachtungen und Ideen direkt in die konkrete Komik.

Der Abo-Verkauf, alle sechs Veranstaltungen zum Preis von 95 Euro, und der Einzelkartenverkauf für die humorvolle CoCo-Reihe hat begonnen. Vorverkaufsstelle ist die Gäste-Information Bad Rappenau im Foyer des Rappsodie-Bades, Telefon 07264 / 922391, E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de

Zum CoCo-Abonnement gibt es noch ein besonderes Schmankerl obendrauf: Für die Auftritte von "Füenf" (15. Februar), Bodo Bach (15. März.), der Beatles-Revival-Band "Pangea" (29. März) und Rüdiger Hoffmann (8. November) im Kurhaus Bad Rappenau erhalten Abonnenten beim Kauf der Eintrittskarten zehn Prozent Ermäßigung.