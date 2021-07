Bad Rappenau-Fürfeld. (jubu/pol) Eine Vielzahl von Zeugen meldeten am vergangenen Montagabend gegen 18.45 Uhr den Einsatzzentralen von Polizei und Rettungsdienst einen schweren Verkehrsunfall mit einem Lastzug. Offenbar soll der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges mehrere Fahrzeuge angefahren haben. Das Gespann war mit zwei neuwertigen Traktoren beladen.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr der 43-jährige Lastwagen-Fahrer die Landesstraße L1107 in Richtung Bonfeld. Im Bereich der Kreuzung zum Buchäckerring/Autohof 24 beschädigte er an einer Ampel zwei Autos am Heck und touchierte vier weitere Autos beim Vorbeifahren. Teilweise kam er in den Gegenverkehr. Sechs Beteiligte erlitten einen leichten Schock, zwei von ihnen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Außerdem verursachte der Fahrer laut Polizei einen Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro.

Augenzeugen berichteten, der Fahrer sei ausgestiegen und habe einen anderen Lastwagen-Fahrer mit einer Gabel bedroht, nachdem er während der Fahrt die Türen des Sattelzuges aufgerissen hatte. "Ich habe mich gewehrt und dann kam schon die Polizei und hat ihn festgenommen", sagte der betroffene Fernfahrer gegenüber der RNZ.

Bei der Kontrolle zeigte sich der Lastwagen-Fahrer völlig uneinsichtig, schrie herum und verweigerte einen Alkoholtest. Der Mann stand jedoch augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss, was auch seine Fahrweise erklären würde. Da der Mann immer aggressiver wurde, legten ihm die Polizisten Handschellen an.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn verbleibt der Lastwagen-Fahrer im Polizeigewahrsam. Er wurde mit Spuckschutz und in Handschellen auf die Wache gebracht. Die Ermittlungen in dieser Sache werden fortgeführt. Insbesondere wird geprüft, ob der Mann in Haft bleibt oder entlassen wird.

Insgesamt waren zehn Streifenwagenbesatzungen der Reviere Eppingen und Weinsberg sowie der Verkehrspolizei Weinsberg im Einsatz. Außerdem waren drei Notärzte und die Schnelleinsatzgruppe des Kreisverbandes Heilbronn vor Ort.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 18.15 Uhr