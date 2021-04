Während Thomas Herbold in der Küche steht, übernimmt seine Frau Tanja den Service und reicht die Speisen in die Wohnmobile der Gäste. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Wollenberg. Nach einem Ausflug mit dem eigenen Wohnwagen durch die Ländereien im Kraichgau und den Landkreis Heilbronn einen Stopp im Restaurant einlegen und gemeinsam etwas essen? Was aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten nicht erlaubt war, geht jetzt beim Wirtshaus "Zum Herboldshof" in Wollenberg. Seit einigen Tagen bieten die Inhaber Thomas und Tanja Herbold sogenannte Wohnmobil-Dinners an.

"Wir mussten uns irgendwas überlegen, um wieder Geld zu verdienen", erzählt Thomas Herbold, "ansonsten wird es verdammt eng." Bereits vor Weihnachten habe er die Idee für das Angebot gehabt, es aber aufgrund der kalten Monate nicht umgesetzt. "Nun haben wir es kurzfristig auf die Beine gestellt", sagt Thomas Herbold. "Das Ordnungsamt war erst nicht begeistert, aber wir halten alle Hygieneregeln ein."

Der Wirt hat kein Verständnis dafür, dass die Außengastronomie trotz Abstands- und Hygieneregeln immer noch geschlossen bleiben muss. Seit 2. November bieten er und seine Frau einen Abholservice an. "Natürlich rechnete sich das nicht", konstatiert der Gastronom. Dennoch habe er das Angebot für die Kunden aufrechterhalten.

Nun hoffen die beiden, dass mit den Wohnmobil-Dinners wieder mehr Gäste auf den Hof im Häfnersäcker kommen. "Der Zuspruch in den ersten Tagen war enorm", berichten die beiden. Am vergangenen Samstag kamen vier Camper nach Wollenberg. Zuvor hatten die Herbolds, die auf ihrem Hof Platz für sieben Gäste haben, das Angebot in den Sozialen Netzwerken und via "WhatsApp" geteilt. "Wir sind mit Anfragen überrannt worden", sagt Thomas Herbold. Zwar ist die Idee nicht neu, doch im Raum Bad Rappenau gab es bisher noch keine Wohnmobil-Dinners. "Aber viele wollten auch hier übernachten. Und das ist leider nicht möglich."

Die Gäste müssen einige Regeln einhalten. So dürfen sie ihr Essen und ihre Getränke nur im eigenen Fahrzeug verzehren und dieses nicht verlassen. Dabei ist es ganz egal, ob der Kunde mit einem Smart oder einem großen Wohnmobil auf den Herboldshof kommt, sagt Thomas Herbold. Sich mit einem Stuhl neben das eigene Auto zu setzen, ist ebenfalls verboten. "Wir bringen die Speisen zum Auto und holen die Teller später auch wieder ab", erklärt der Wirt, der die Essen zubereitet. Den Service übernimmt seine Frau Tanja. "Das macht mir jetzt wieder Spaß, ein bisschen mit den Leuten schwätzen zu können", freut sie sich. Übrigens: Das Wirtshaus nimmt auch an der städtischen Gutscheinaktion "Rappenauer12er" teil (wir haben berichtet). Bis zu drei Gutscheine können hier pro Bestellung eingelöst werden.

Aber die Wohnmobil-Dinners sollen für den Herboldshof nur eine Übergangslösung bleiben, "um den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren und präsent zu bleiben". Für den Sommer hoffen die beiden, wieder regulär ihre Außengastronomie öffnen zu dürfen. Denn: "Sonst sind wir irgendwann platt."

Info: Anmeldungen zum Wohnmobil-Dinner, das freitags bis sonntags angeboten wird, nimmt das Duo unter Telefon 06268 / 407 oder per E-Mail an post@herboldshof.de entgegen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.herboldshof.de