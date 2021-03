Das „Rappsodie“-Hallenbad ist in die Jahre gekommen und befindet sich in einem schlechten Zustand. Voraussichtlich im April oder Mai soll im Gemeinderat über die Zukunft des Waschbetonbaus aus den 1970er-Jahren beraten werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Wie geht es mit dem "Rappsodie"-Bad weiter? Der Waschbetonbau aus den 1970er-Jahren hat seine besten Tage hinter sich und ist in einem schlechten Zustand. Ein Becken hat sich abgesenkt, Fenster sind kaputt und haben Feuchtigkeit gezogen, und an manchen Stellen tropfte das Salzwasser durch die Decke. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass sich der Zustand zunehmend verschlechtere und sogar eine Eröffnung, sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, in Gefahr sei. "Es gibt Schäden, und es gibt entsprechende Untersuchungen", bestätigte Oberbürgermeister Sebastian Frei auf Nachfrage der RNZ, allerdings sei es falsch, die Öffnungsfrage zu stellen. "Stand heute wird das Bad wieder öffnen", sagte der Rathauschef.

Bei einem der vielseitig diskutiertesten Themen der Kurstadt tut sich etwas: Offenbar scheint in die Frage nach der Zukunft Bewegung zu kommen. "Wir bemühen uns zu sehen, wie wir damit umgehen", führte Frei aus und ergänzte: "Es gibt eine generelle Überlegung, ein Konzept. Wir werden das Thema auch zeitnah in den Gemeinderat tragen, um Grundsätze zu klären." Die Mitglieder des Gremiums seien über den Stand der Planungen auch informiert worden.

Voraussichtlich im April oder Mai soll öffentlich über die Zukunft des prestigeträchtigen und für den Bädertitel der Kommune nicht unwichtigen Bades gesprochen werden. Bis dahin seien aber noch gewisse Weichenstellungen zu erledigen, erklärt Frei. Er wisse auch, dass der "bauliche Zustand hohe Unterhaltungskosten" verursache. Daher wolle er "möglich zügig in die Entscheidungsfindung" einsteigen.

Dass beim Thema Bad Handlungsbedarf besteht, ist der Kommune schon seit Längerem bewusst. In einer Klausurtagung im Oktober 2019 haben Verwaltung und Gemeinderat das Thema stärker in den Fokus gerückt und als Resultat in Zusammenarbeit mit der Kur- und Klinikverwaltung als Betreiberin des Bades ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dafür zuständig war nach RNZ-Informationen die "Altenburg Unternehmensberatung" aus Düsseldorf. Das renommierte Unternehmen hat bundesweit bereits zahlreiche Gutachten für Bäder erstellt. Mit den Erkenntnissen daraus hielt man sich bei der Verwaltung jedoch bis heute bedeckt. Allerdings soll es nach Informationen dieser Zeitung zum Ergebnis gekommen sein, dass ein Abriss und ein Neubau die wirtschaftlichste Lösung und damit nahezu alternativlos ist. Zu Jahresbeginn soll die Kommune ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben haben, dies dementierte OB Frei jedoch.

Als die RNZ bereits im Herbst 2019 über einen möglichen Abriss und Neubau an der selben Stelle berichtete, kursierten Gesamtkosten von 32 bis 37 Millionen Euro (Tendenz steigend). Trotz Corona nimmt die Verwaltung das brennende Thema stärker in den Fokus. "Für uns ist das Rappsodie für die Identität als Kur- und Bäderstadt sehr wichtig. Es ist regional sehr bekannt und hat eine hohe Strahlkraft", sagte Frei im September 2020.

Zuletzt wurde im Vorfeld der Landesgartenschau 2008 eine hohe Summe ins "Rappsodie" investiert. Damals flossen insgesamt rund 8,6 Millionen Euro nicht nur in die Kurhaussanierung und in die Kuranlagen, sondern auch in eine Sauna-Landschaft, die dann 2015 für einen Millionenbetrag erweitert wurde. Schon vor mehr als zehn Jahren gab es Überlegungen, das Hallenbad durch ein modernes Schwimmbad zu ersetzen. Die Kosten für Sauna und Hallenbad wurden damals mit rund 28 Millionen Euro beziffert. Da das Land aber keine weiteren Zuschüsse bewilligte, beließ es die Stadt damals beim Bau der Sauna. Schon während deren Einbau soll es Probleme gegeben haben, das Neue in den Bestand zu integrieren.