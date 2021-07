Bad Rappenau. (pol/mare/jubu) Ein Lastwagen-Fahrer hat am Montagabend beim Autohof im Buchäckerring mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sprach in einer ersten Meldung von einem "randalierenden Sattelzug-Fahrer".

Der Fahrer eines Schwertransports hatte zunächst gegen 19.20 Uhr an einer Kreuzung beim Autohof mehrere Fahrzeuge an einer Ampel beschädigt. Durch ständiges Rangieren wurden insgesamt vier Fahrzeuge stark demoliert.

Augenzeugen berichteten, dass der Sattelzug-Fahrer ausgestiegen sei und einen anderen Lkw-Fahrer mit einer Gabel bedroht habe, nachdem er während der Fahrt die Türen des Sattelzuges aufriss. "Ich habe mich gewehrt und dann kam schon die Polizei und hat ihn festgenommen", sagte der betroffene Fernfahrer gegenüber der RNZ. Mit Spuckschutz und Handfesseln wurde der Sattelzug-Fahrer im Polizeibulli zur Wache gebracht.

Da eine Vielzahl an Notrufen bei den Leitstellen von Polizei und Rettungsdienst eingingen, wurden drei Noträzte und die Schnelleinsatzgruppe des Kreisverbandes Heilbronn an die Einsatzstelle alarmiert. Nach Auskunft des Leitenden Notarztes wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Weshalb der Lastwagenfahrer die Autos beschädigt und Randale und Widerstand leistete ist derzeit noch unklar.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 00.57 Uhr