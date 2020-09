Von Ines Schmiedl

Bad Rappenau. Die Nachfrage ist ungebremst hoch: Seit fünf Jahren gibt es das "Solverino". Der sperrig klingende Name steht für "Solidarität verringert Not". In den Räumen des Alten Rathauses ist das Sozialkaufhaus beheimatet. Hier ist jeder Kunde willkommen und findet Bekleidung, Haushaltswaren, Kurzwaren oder Dekoration für wenig Geld.

In den Sommermonaten sind die Verkaufsräume sogar erweitert worden, denn im großen Saal im Obergeschoss finden keine Sportkurse statt. Da diese corona-bedingt schon im Frühjahr ausgefallen sind, wurde das Obergeschoss dieses Mal früher als sonst mit Gardinen, Stoffen, Knöpfen und vielen anderen nützlichen Dingen bestückt. Hier kann man auch Stücke alter Aussteuer finden – von Hand geklöppelte Spitze, die ins weiße Kissen eingearbeitet wurde, Lochstickerei oder Weißstickerei finden sich darunter – alles sehr gut erhalten.

"Wir haben viele tolle Dinge in unseren Verkaufsräumen", sagt Helga Gailing, die Leiterin der Sozialarbeit des DRK Bad Rappenau-Siegelsbach. Der Verein hat seinen Sitz im Gebäude in der Heinsheimer Straße 1. Dass der Verkauf der gebrauchten Waren so gut angenommen werde, hätte Gailing anfangs nicht gedacht. Denn die Kleiderkammer musste 2008 wegen geringer Nachfrage geschlossen werden. Doch das Konzept beim Solverino ist anders: Hier darf jeder einkaufen. "Wir wollten unsere Kunden nicht stigmatisieren", sagt die erste Vorsitzende des DRK, Elke Haas. Deshalb darf jeder kommen und stöbern. Unter den Kunden finden sich auch Schnäppchenjäger oder welche, die eine Ergänzung zu ihrem Kaffeeservice oder eine schönen Bilderrahmen suchen.

Allerdings sind seit der Wiederöffnung nach dem Lockdown einige Regeln zu beachten. Natürlich gilt Maskenpflicht in den Räumen, auch Desinfektionsmittel steht bereit. Zudem dürfen nur noch zehn Käufer gleichzeitig ins Gebäude. "Früher standen manchmal 50 Leute vor der Tür, wenn wir Mittwochnachmittag geöffnet haben", erinnert sich Gailing, die gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Gerd Zimmermann das Solverino ins Leben gerufen hat. Zimmermann ist noch immer im Sozialkaufhaus im 25-köpfigen Verkäufer- und Helferteam anzutreffen.

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass die Gäste abgezählt werden. Es stehen genau zehn Warenkörbe bereit, wenn die vergriffen sind, gibt es eine Warteschlange vor der Tür. Eingang und Ausgang wurden getrennt, so dass die Begegnungen sich verringern. "Das ist natürlich schade, denn früher sind einige unserer Besucher einfach auf ein Schwätzchen vorbei gekommen oder weil sie hier immer jemanden treffen", hat Haas beobachtet. Derzeit müsse leider darauf geachtet werden, dass sich die Kunden nicht zu lange im Solverino aufhalten. Früher kamen manchmal zwischen 120 und 140 Kunden an einem Mittwochnachmittag ins Haus, jetzt sind es unter Beachtung aller Regeln um die 70. Die Zahl variiert.

Doch nicht nur der Verkauf muss organisiert werden, immer dienstags trifft sich das Team der Ehrenamtlichen zum Vorbereiten. Dann werden die Gebrauchtwaren gereinigt, sortiert und eingeräumt. An sich sollten die Waren zu den Verkaufszeiten abgegeben werden. Doch manchmal stehen einfach so Kartons oder Säcke vor der Tür. In die Regale kommen nur einwandfreie Sachen, nichts Beschädigtes, nichts Schmutziges.

Ein heller Freudenschrei gellt durch den Nebenraum im Obergeschoss. Hier sind Bücher, Spiele und Spielzeug ordentlich aufgereiht. Ein kleines Mädchen hat sich ein rosafarbenes Ponyhaus ausgesucht, originalverpackt. Und ihre Eltern haben genickt: Die Freude der Kleinen war riesengroß. "Wir haben hier auch Dinge, die andere geschenkt bekommen, aber nichts damit anfangen können oder es doppelt haben. Jemand anderes freut sich dann darüber", wissen Marianne Dahlmann und Sibylle Andersen, die seit gut drei Jahren zum Team gehören.

Info: Das "Solverino" in der Heinsheimer Straße 1 ist jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und am ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet.