Bad Rappenau. (rnz) Jüngst wurden mit Hilfe der Mitarbeiter des Bauhofes und den zuständigen Bibermanagern aus dem Landratsamt Heilbronn sowie aus dem Regierungspräsidium Stuttgart zwei Biberdamm-Drainagen installiert.

Seitdem man 2010 Aktivitäten von Bibern in der Kurstadt festgestellt hat, hat sich der Nager an insgesamt zwölf Standorten in Bad Rappenau angesiedelt. Einer dieser Biberdämme staute Wasser so hoch an, dass es zu Überschwemmungen der angrenzenden Ackerflächen führte und den Durchflussquerschnitt einer Brücke stark beeinträchtigte, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Durch den Einbau von zwei Röhren auf dem Biberdamm wurde der Wasserstand in dem von den Tieren aufgestauten Becken auf ein Niveau eingestellt, das den Lebensraum erhält und gleichzeitig die Probleme akzeptabel verbessert. Zusätzlich wurde ein Gitter vor den Öffnungen der Röhren installiert, um diese vor Verstopfungen zu schützen, da sonst das ganze System nicht mehr funktionieren würde. Das Gitter lässt sich nach unten öffnen, falls sich dort doch ein Tier verfangen sollte.

Wie die Stadt weiter mitteilt, werden bei den regelmäßigen Kontrollen der Ansiedelungen immer wieder gesetzeswidrige Eingriffe in die Anlagen des streng geschützten Bibers festgestellt.

Die Bibermanager managen nicht den Biber, sondern die Konflikte, die aus seiner Wiederansiedlung entstehen. Bevor jemand selbst Hand anlegt und sich strafbar macht, bittet die Stadt, sich an das Tiefbauamt, den Bibermanager beim Landratsamt (Telefon 07131 / 994549) oder an den Zuständigen des Regierungspräsidiums zu wenden.