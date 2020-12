Bad Rappenau. (fsd) Das Areal Waldstadion ist bereits seit Monaten im Wandel. Und nun ist das kurstädtische Projekt wieder einen Schritt näher an der Vollendung. Nach rund einwöchiger Bauzeit konnte der Parkplatz an der Sportanlage wieder freigegeben werden.

Die Gemminger Firma Reimold hatte im November vom Gemeinderat den Auftrag bekommen, Zufahrtswege zu asphaltieren sowie die Parkflächen zu schottern und instandzusetzen. Kostenpunkt: Rund 51.000 Euro. "Wir wollen damit ein geordnetes Parken ermöglichen und die Anzahl der Parkflächen auf das Maximum bringen", erklärt Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder beim Abnahmetermin. Der Parkplatz werde vor allem von Spaziergängern, Sportlern oder auch Besuchern und Mitarbeitern der Vulpius-Klinik spätestens mit Einführung der Bewohnerparkausweise Ende 2019 stark frequentiert. "Es gibt kein Wildparken mehr", freut sich Haffelder.

Eingebaut wurden rund 1100 Quadratmeter Asphalttragschicht und rund 1000 Quadratmeter Schottertragschicht. Darüber hinaus wurde ein rund 150 Meter langes Lampenkabel verlegt, denn im Januar sollen noch drei Laternenmasten aufgestellt werde, die dann den Parkplatz ausleuchten, nennt Haffelder das weitere Vorgehen. Ebenfalls im Frühjahr sollen auch die Arbeiten am Fußweg beginnen, der vom Parkplatz entlang der Dr.-Gerhard-Pusch-Straße bis zur Einmündung Schwalbenstraße führen soll. Zwar gibt es bereits einen Fußweg, dieser führt aber durch den Wald und ist nicht beleuchtet.

Bei den Arbeiten selbst habe es keine Probleme gegeben, erklärt Matthias Reimold, einer der Geschäftsführer des Gemminger Unternehmens. So habe beispielsweise zum Baustart auch kein Fahrzeug auf dem Parkplatz gestanden, das das Vorhaben hätte behindern können. Allerdings seien seine Mitarbeiter zum Start der Maßnahme am 7. Dezember kurzerhand zu "Trainingskiebitzen" geworden, denn mit dem FC Augsburg trainierte ein Fußball-Bundesligist, der am Abend bei der TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim gastierte und 1:3 unterlag, im Waldstadion. Die Kicker aus der Fuggerstadt hatten ebenso wie die Mannschaft Slovan Liberec wenige Wochen zuvor im neuen Hotel im Kurgebiet ihr Quartier bezogen

Nach der Einweihung des neuen Multifunktionsspielfelds im hinteren Teil des Areals im vergangenen September, der Fertigstellung des Rad- und Fußweges zwischen Stadion und Siegelsbacher Straße im Juni und den jetzt erledigten Arbeiten am Parkplatz ist der Großteil der geplanten Maßnahmen nun abgeschlossen. Zwischen Mai und September 2021 soll dann mit der Sanierung der Tartanbahn im Waldstadion der größte Kostenpunkt auf der Vorhabenliste erfolgen. Rund eine Million Euro investiert die Kommune in das Waldstadion-Areal. Allein rund 685.000 Euro kostet die Tartanbahn. Aus Fördertöpfen fließen dafür 137.000 Euro an die Kurstadt.