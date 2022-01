Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Minigolf zählt zu einer der beliebtesten sportlichen Freizeitaktivitäten von Touristen in Deutschland. Inzwischen gibt es unzählige Varianten und Anlagen, die über das klassische Bahnengolf hinausgehen. So kann man heutzutage im Schwarzlicht, auf einem Piratenschiff oder in einem Labyrinth die Kugeln ins Loch befördern. Der Fantasie scheinen bei der Gestaltung der Bahnen keine Grenzen gesetzt. In Bad Rappenau setzte man jahrzehntelang auf die klassische Minigolf-Methode. Doch das hat jetzt ein Ende, denn in der Kurstadt hat es sich ausgegolft. In beiderseitigem Einvernehmen wird der Pachtvertrag für die Anlage im Kurgebiet nicht verlängert.

Die Gründe dafür sind vielseitig, erzählt die Pächterin Sarah Waldheim im Gespräch mit der RNZ bei einem Treffen an der Anlage. Zum einen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit den Anwohnern, die sich vermehrt bei der Stadt über die hohe Lautstärke der Minigolf-Anlage bis tief in die Nacht beschwert hatten. "Da waren regelmäßig Alkoholexzesse. Die Anlage war eine Anlaufstelle für Trinker. Da wurde weniger Minigolf gespielt, sondern vielmehr gesoffen", beschreibt ein Anwohner, der anonym bleiben möchte. Waldheim findet es schade, dass bis auf einen Anwohner niemand das Gespräch direkt mit ihr gesucht habe, sondern sich nur an die Verwaltung gewendet habe.

Ebenfalls dazu beigetragen, den Pachtvertrag nicht länger aufrechtzuerhalten, hat auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr zwei Mal in der Anlage eingebrochen worden ist. Dabei wurden nicht nur unter anderem Bargeld und die Videoüberwachungsanlage gestohlen, sondern auch mutwillig Planen zerschlitzt und weitere Gegenstände beschädigt. Diese Schäden müsste man zunächst erst beheben, bevor man mit der Anlage wieder an den Start gehen kann. Womit man zum dritten Grund kommt: die anhaltende Corona-Pandemie.

"Die meisten Minigolfer waren Kurgäste", sagt Waldheim. Aufgrund der Pandemie war die Anlage im Jahr 2021 komplett geschlossen. Zwar wurde die Pacht von der Stadt gestundet, doch die Kosten kommen Waldheim und ihrem Lebensgefährten, mit dem sie die Anlage im Mai 2017 übernommen hat, noch zu. Darüber hinaus ist das Areal in die Jahre gekommen und benötigt in nächster Zeit eine Schönheitskur. Da man aber immer nur Pachtverträge über die Laufzeit von einem Jahr abschließen konnte, sei es schwer, Investitionen zu tätigen, wenn man nicht wisse, ob man ein Jahr später noch Pächter sei. "So kann man nicht planen", bedauert Waldheim.

Zudem ist sie noch Pächterin vom Schützenhaus in Gemmingen-Stebbach und dem Sportlerheim in Babstadt. "Wir mussten uns fragen, was uns am meisten bringt", sagt Waldheim, die vor etwas mehr als einem Jahr zum dritten Mal Mutter geworden ist und somit auch familiär Verpflichtungen hat. "Und die Minigolf-Anlage war für mich immer am aufwendigsten." Dennoch ist sie traurig, dass sie die Anlage nun aufgeben muss: "Wir hatten hier auch schöne Tage."

Was mit dem Gelände an der Bahnunterführung in der Nähe vom Kurhaus nun passiert, ist noch nicht abschließend geklärt, war von Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder am Montag zu erfahren. Um die Anlage zu sanieren und für einen neuen Pächter attraktiv zu machen, müsse man viel Geld in die Hand nehmen. Daher werde das Minigolf-Areal zurückgebaut und sehr wahrscheinlich als Rasenfläche belassen. Denkbar sei aber auch, dass im Zuge des Neubaus des Rappsodie-Hallenbades an dieser Stelle neue Fahrrad-Stellplätze für die Schwimmbäder installiert werden.

Die Minigolf-Anlage in der Kurstadt ist nicht die erste Anlage, die in der jüngeren Vergangenheit aufgegeben wurde. Erst Mitte 2020 wurde der Betrieb hinter der Burg Steinsberg in Sinsheim, idyllisch gelegen unter uralten Kastanienbäumen, eingestellt. Dass der Trend nun immer mehr weg von den klassischen Bahn hin zum sogenannten "Adventure Golf" geht, zeigt auch die Neueröffnung 2019 in Kürnbach im Landkreis Karlsruhe. Dort ersetzte ein Golfpark mit abwechslungsreichen Hindernissen die alte Minigolfanlage. Anstatt auf Beton wird hier auf gepflegtem Kunstrasen gegolft.