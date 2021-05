Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Wollenberg. Bundesweit ist der Ausbau des schnellen Internets mit Glasfaser seit Jahren ein Dauerthema. Auch in der Kurstadt. Nun aber kommt in der Großen Kreisstadt mit ihren noch zahlreichen "weißen Flecken" Bewegung in die Sache.

Für den Ausbau im Stadtteil Wollenberg hat die Kommune jüngst einen Förderbescheid von Bund und Land in Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten erhalten, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Frei. Im idyllisch-grünen Teilort sanft in der Hängematte schaukeln war für die Wollenberger noch nie nur ein unerfüllter Traum – dabei gleichzeitig eine Hochgeschwindigkeitsverbindung ins weltweite Datennetz zu haben, hingegen schon. Während alle anderen Ortslagen und insbesondere die Kernstadt inzwischen bestens versorgt sind, liegt Wollenberg bislang im "Datenschatten". "Wir haben auch die Ausschreibung schon auf den Weg gebracht", betont Frei. In Folge dessen hätten zwei "bekannte Anbieter" ihr Interesse am Ausbau im Dorf mit seinen rund 400 Einwohnern bekundet.

Doch in den vergangenen Wochen hat sich noch eine weitere Option ergeben. "Die Situation war noch nie besser", freut sich Frei. "Jetzt ist es unser Job, das Beste daraus zu machen." Und dieser sogenannte eigenwirtschaftliche Ausbau zielt nicht nur auf den Stadtteil, sondern auf ganz Bad Rappenau. 800 Millionen bis eine Milliarde Euro will die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) in ein Glasfasernetz in der Region Heilbronn-Franken investieren. Aber neben der DGN hat sich auch das Unternehmen "Breitband Versorgung Rhein-Neckar" (BBV) aufgrund seiner nachbarschaftlichen Lage und dessen Ausbau im Neckar-Odenwald-Kreis in der Kurstadt ins Spiel gebracht. "Sie sind beide auf uns zugekommen", sagt Frei. "Wir sind nun dabei, die Dinge zu harmonisieren." Aber: "Die Chancen stehen gut, dass ganz Bad Rappenau am Giganet angeschlossen wird."

Zeitlich geht der Verwaltungschef davon aus, dass "wir in den nächsten zwei Jahren eine Lösung haben". Dabei sei es egal, welche Ausbauvariante man bevorzuge. Denn bei Dingen, die über Fristen laufen, wäre man nicht schneller. Aber noch vor der Sommerpause des Gemeinderats sollen im kurstädtischen Gremium die Weichen gestellt werden. Denn für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DGN oder der BBV bedarf es eines Kooperationsvertrags. Zudem ist die Umsetzung der Maßnahme auch mit dem Erreichen einer Anschlussquote von 35 Prozent (DGN) gekoppelt. Das heißt, dass sich mehr als ein Drittel der Bad Rappenauer Haushalte vor dem Ausbau dazu verpflichten müssen, das Internet nach den Arbeiten vom neuen Anbieter zu beziehen. "Es ist klar, dass sie dann auch eine gewisse Quote fordern", sagt Frei.

Dies ist im geförderten Ausbau nicht der Fall. Allerdings geht es in Wollenberg auch nicht darum, eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen. "Ohne Förderung würden die Firmen das dort nicht machen. Die Firmen warten nicht auf Wollenberg." Jedoch müsste die Stadt hier zehn Prozent der Kosten – rund 300.000 Euro – selbst übernehmen. "Das könnten wir uns sparen", meint Frei. Zudem profitierten vom eigenwirtschaftlichen Ausbau alle Bewohner, denn "hier geht es nicht nur um die weißen Flecken, sondern auch dort, wo die Versorgung jetzt schon gut ist, wird dann mit dem Giganetz überbaut". Dies sei die "beste Lösung für die Gesamtstadt", die man sich vor ein bis zwei Jahren nicht hätte träumen lassen. Die privaten Anbieter würden eine neue Dynamik auf den Markt bringen und Prozesse beschleunigen. "Wir wollen daraus mit so wenig städtischem Geld wie möglich das Beste machen."

Egal in welcher Form der Ausbau letztendlich ausgeführt wird, beginnen soll er in Wollenberg. "Jedem, mit dem wir bisher gesprochen haben, haben wir gesagt, dass wir in Wollenberg starten, weil es dort am meisten brennt", sagt Frei. "Die Aussicht ist gut, dass wir bald von Wollenberg bis Fürfeld und Grombach bis Heinsheim eine gute Internetverbindung haben.