Bad Rappenau. (fsd) Sie gilt als Anlaufstelle und Mutmacher für Menschen, die an Multipler Sklerose (MS) leiden, sowie deren Angehörige und Freunde: die "Amsel"-Kontaktgruppe Schwarzbachtal. Doch seit nunmehr neun Monaten bleibt bei den Mitgliedern der Gruppe das Wichtigste auf der Strecke: die Treffen mit Gleichgesinnten. "Uns fehlt alles. Wir sind eine Kontaktgruppe ohne Kontakt", sagt Edgar Mühlburger. "Unser letztes Gruppentreffen war im März." Ebenso sind Corona-bedingt Ausflüge und die Weihnachtsfeier ausgefallen.

Alternativen, sich zu treffen, beziehungsweise in Kontakt zu treten habe die Gruppe keine, konstatiert Mühlburger. "Wir haben nicht so viele junge Menschen", erklärt er. Daher seien Videokonferenzen, wie es viele anderen Gruppen und Vereine seit Monaten machen, keine Option. Zwar greife Mühlburger regelmäßig zum Telefon, um sich zu erkundigen, wie es denn Mitgliedern so geht, aber die Gruppentreffen könne auch das nicht ersetzen. "Ich will nicht nur am Telefon oder vor dem Laptop sitzen", sagt er. Denn der "Amsel"-Landesverband biete Vorträge übers Internet an. "Das ist nichts für mich."

Hintergrund Experten gehen davon aus, dass weltweit rund 2,5 Millionen Menschen davon betroffen sind, in Deutschland kommen im Schnitt jährlich rund 2500 Personen hinzu. Frauen sind drei Mal häufiger betroffen als Männer. Die Rede ist von der chronisch-entzündlichen Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS). Betroffen sind die Nerven des Gehirns und des Rückenmarks, das sogenannte Zentrale [+] Lesen Sie mehr Experten gehen davon aus, dass weltweit rund 2,5 Millionen Menschen davon betroffen sind, in Deutschland kommen im Schnitt jährlich rund 2500 Personen hinzu. Frauen sind drei Mal häufiger betroffen als Männer. Die Rede ist von der chronisch-entzündlichen Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS). Betroffen sind die Nerven des Gehirns und des Rückenmarks, das sogenannte Zentrale Nervensystem. Die Krankheit, die oft im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 40 Jahren entdeckt wird, verläuft bei jedem Menschen unterschiedlich und wird daher auch die "Krankheit der 1000 Gesichter" genannt. (fsd)

[-] Weniger anzeigen

Aber Mühlburger hat vor Weihnachten bei den Mitgliedern für ein Lächeln sorgen können, als er kleine Präsente vorbeibrachte – das bei gebotenem Abstand. "Sonst ist das Risiko zu groß. Ich will ja keinen anstecken."

Seit mehr als 35 Jahren hat Mühlburger tagtäglich mit MS zu tun. Nicht etwa, weil er selbst darunter leidet, sondern weil er sich seit Jahrzehnten bei der "Aktion Multiple Sklerose Erkrankter", kurz Amsel, engagiert. Mit seinem Ehrenamt begann er, weil seine Frau, die 2001 verstarb, an MS erkrankt war. Sein Verlust gab ihm aber keinen Grund, mit seinem Engagement aufzuhören. "Die Amsel ist wie eine Familie. Man kennt die Leute so lange, ich wollte sie nicht in Stich lassen. Solange es geht, werde ich weitermachen", sagt Mühlburger. Deshalb sei die aktuelle Situation äußerst schwer – für ihn und die Mitglieder. "Der Kontakt fehlt halt. Wir heißen ja Kontaktgruppe. Das ist schlecht für uns alle."

Aber auch finanziell wirkt sich die Pandemie auf die Gruppe aus. Zwar benötige der Vereinsbus weniger Benzin, da weniger Kilometer gefahren werden, doch "die Fixkosten laufen weiter". So müsse die Hebebühne am Fahrzeug, mit der Rollstuhlfahrer in den Wagen gehievt werden, jährlich zum TÜV. Hinzu kommt die Autoversicherung. Und eine Investition in neue Bremsen und einen neuen Auspuff wird auch nötig. Diese Kosten deckt der Verkauf von selbst gestrickten Socken bei weitem nicht. Zumal dieser schleppend läuft. "Uns fehlen die Märkte. Wenn man vor Ort ist und die Leute einen sehen, kaufen sie ein Paar." Nun müssten Interessierte direkt bei ihm oder seiner Partnerin anrufen, um Socken zu bestellen. Daher sei man dringend auf Spenden angewiesen, und die Reserven müsse man jetzt auch angreifen.

Aber trotz der angespannten Situation bleibt Mühlburger optimistisch. Denn sobald Treffen wieder erlaubt sind, wolle man direkt loslegen. Mit der Wollenberger Wirtschaft, die ein Mal im Monat nur für die "Amsel"-Gruppe ihre Pforten öffnet, sei das bereits abgestimmt. "Ich muss mich auch mit den Leuten unterhalten können. Der menschliche Kontakt ist uns besonders wichtig." Und auf die Zeit nach der Pandemie freuen sich wohl alle.

Bis dahin bietet Mühlburger den "Amsel"-Mitgliedern einen Einkaufsservice an. "Die Unterstützung ist ein wichtiges Signal. Man zeigt, dass man da ist. Und ich will helfen, wo ich kann."

Info: Wer selbst gestrickte Socken erwerben möchte, kann sich unter Telefon 0173 / 8703867 bei Edgar Mühlburger melden.