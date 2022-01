Seit der Novellierung der Corona-Verordnung müssen nun noch mehr Mitarbeiter der Reha-Kliniken regelmäßig getestet werden. Die kurze Zeit zwischen Bekanntgabe und Umsetzung kritisieren die Klinik-Betreiber in einer Erklärung scharf. Archivfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit einer gemeinsamen Presseerklärung machen sich die Verantwortlichen der Kur- und Klinikverwaltung (Kuk), der Median Vesaliusklinik und der Mediclin Kraichgau-Klinik Luft. Gemeinsam kritisieren die privaten und kommunalen Einrichtungen in der Kurstadt die fehlende Zeit bei der Umsetzung der kürzlich erneuerten Corona-Verordnung. Denn in den Kliniken müssen nun noch mehr Mitarbeiter getestet werden als bisher ohnehin schon.

Die zweistufig in Kraft tretende novellierte Verordnung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen regelt seit 17. Januar, dass nur noch bei Beschäftigten mit einer Auffrischungsimpfung oder mit einer Immunisierung in den zurückliegenden drei Monaten eine reduzierte Testpflicht zur Anwendung kommt. "Donnerstag kam die Info, und Montag mussten wir schon testen", erklärt Olaf Werner, Geschäftsführer der Kur- und Klinikverwaltung im Gespräch mit der RNZ. "Dieser Zustand für die Umsetzung ist nicht erträglich."

Vor allem die Kurzfristigkeit zehre an den Kräften der Belegschaft. "Es gibt einen großen Frust bei den Mitarbeitern, da sich beinahe täglich etwas ändert. Wie lange sollen sie das noch mitmachen?" Zudem seien solche Verordnungen mit einem riesigen organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden, der nur teilweise ersetzt wird. Zwar bekommen die Kliniken die Tests bezahlt, das entsprechende Personal dafür stellen und vergüten sie jedoch selbst. "Die zweite Sichtweise bezieht sich auf die Glaubwürdigkeit, die Motivation der Mitarbeitenden und die Frage, ob die schon geimpften Mitarbeiter wirklich das Problem der Übertragung des Virus sind. Geschweige denn die Frage, warum sich die Mitarbeiter frühzeitig in 2021 haben impfen lassen und nun wieder einmal bestraft werden", kritisieren die Kliniken in der Presseerklärung.

Dabei gehe man beispielsweise bei der Kuk ohnehin schon seit Längerem über das erforderliche Maß hinaus. "Es werden seit Monaten strenge Hygienekonzepte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgesetzt. Die Impfzahlen liegen weit über dem Bundesdurchschnitt, als Beispiel 90 Prozent der Belegschaft in den Kliniken der Kuk. Weiterhin werden alle geimpften Mitarbeiter zwei Mal wöchentlich getestet und nicht immunisierte arbeitstäglich", ist in der Presseerklärung weiter zu lesen. Anstelle zweier vorgeschriebener Selbsttests für geimpftes Personal werde die Belegschaft einmal pro Woche schnell- und einmal PCR-getestet, betont Werner.

"Seit rund zwei Jahren leisten auch die Reha-Kliniken sehr viel, unterstützen als Ersatzkrankenhäuser, übernehmen teilweise die Kurzzeitpflege und behandeln neben den Regelpatienten auch an Covid erkrankte Menschen." Und das bei einem hohen Aufwand, wie beispielsweise Essen in mehreren Schichten, Kleingruppen, strenge Einhaltung der Hygienevorschriften, Überzeugungsarbeit bei den Patienten sich an Vorgaben zu halten, Einlasskontrollen, Aufnahmetests, wiederkehrende Tests während einer Maßnahme, höherer Betreuungsaufwand und vieles mehr. Die Kliniken erhielten dafür auch Unterstützung, jedoch seien acht Euro pro Tag "nur ein Tropfen auf einem heißen Stein, denn die notwendige Belegung, um einigermaßen wirtschaftlich arbeiten zu können, ist seit zwei Jahren nicht vorhanden". Vielen Patienten sagen aus Angst ihre Behandlung kurzfristig ab, oder Operationen, nach denen eine Anschlussheilbehandlung angedacht ist, werden verschoben.

Die Reha-Kliniken fühlen sich weiter unter Druck gesetzt. "Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Man kann nicht permanent so weitermachen", sagt Werner. Und der Kuk-Chef ist sich sicher, dass "mit solchen Aktionen weitere Mitarbeiter im Gesundheitswesen vergrault werden". Er wünsche sich für die Zukunft, dass Neuerungen mit ausreichend Vorlaufzeit kommuniziert werden. Mit dieser Bitte wollen sich nicht nur die Bad Rappenauer Reha-Kliniken an die baden-württembergischen Landtagsabgeordneten wenden.

Eine Reaktion der Abgeordneten der Region auf das am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Schreiben der Kliniken blieb bis Montag noch aus. Nur Oberbürgermeister Sebastian Frei habe sich laut Kuk-Chef Werner gemeldet und mitgeteilt, dass er die Presseerklärung sehr begrüße.