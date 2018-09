Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nicht richtig oder gar nicht sehen können oder auf einen Rollstuhl beziehungsweise eine Gehhilfe angewiesen sein: viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, mit diesen Handicaps zu leben. Erst wenn man selbst betroffen ist, weiß man, mit welchen Einschränkungen behinderte Menschen zu kämpfen haben. Die Kommunalpolitik in Bad Rappenau hat sich das Thema Barrierefreiheit auf die Fahnen geschrieben. An einigen Stellen, wie dem Bahnhof, kommen seh- oder Gehbehinderte Menschen danke niedriger Bordsteine oder taktilen Platten gut zurecht. Doch die Kernstadt soll komplett barrierefrei werden.

Um ein Schritt in diese Richtung zu gehen, hat der Technische Ausschuss am Montag einstimmig beschlossen, ein Ingenieurbüro aus Haßmersheim damit zu beauftragen ein Konzept für den barrierefreien Ausbau in der Kernstadt sowie den Stadtteilen zu erstellen. Kostenpunkt: 23.000 Euro. Das Konzept soll bei der Planung des neuen Baugebiets Kandel und der im Frühjahr 2019 anstehenden Sanierung der Salinenstraße beim Rappsodie und den Reha-Kliniken berücksichtigt werden.

Bei einem Rundgang mit Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, habe man stellenweise großes Lob bekommen. "Am Bahnhof ist alles in Ordnung", erklärte Klaus Hocher (CDU), der den erkrankten Oberbürgermeister Sebastian Frei vertrat. Jedoch gebe es an einigen Punkten Lücken.

Sein Parteikollege Erwin Wagenbach betonte, dass man "wertvolle Tipps" erhalten habe und wünschte sich, dass das Ingenieurbüro mit Pagel-Steidl zusammen arbeitet. "Auch wenn es etwas kostet. Das sollte uns es wert sein", sagte Wagenbach. "Vielleicht kann sie noch weitere Tipps geben. Wenn diese vernünftig sind, können wir die Ratschläger auch annehmen."

Auch ohne Gutachten könne die Stadt bereits aktiv werden, meinte Rüdiger Winter (FW). "Für manches braucht es kein Gutachten." Als Beispiel nannte er einen Weg im Schlosspark der mit speziellen Steinen den Sehbehinderten den Weg zeigen soll aber auf eine Mauer zuführt. Hier müsse die Stadt noch einen Durchgang schaffen.

Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder betonte in der Ausschusssitzungen, dass man kommende Maßnahmen gut durchdenken müsse. So benötigen Rollstuhlfahrer Wege ohne Hindernisse, während Sehbehinderte einen Bodenbelag mit Erhöhungen brauchen, um sich zurechtzufinden.

Umgesetzt werden soll das Konzept in den Bereichen Kuranlage, Schulen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Einkaufsmärkte, Bushaltestellen und Querungen an Haupterverkehrsstraßen. In den Stadtteilen beschränkt sich die Umsetzung auf Bildungseinrichtungen, Bushaltestellen und Querungen.