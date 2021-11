Voller Euphorie war das städtische Kulturamt in die Planung für die Eisbahn vor dem Rathaus eingestiegen, nun aber musste das Angebot „Rappenau on Ice“ in den Februar/März 2022 verschoben werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nun hat die vierte Welle der Corona-Pandemie auch die Kurstadt voll erwischt. Nachdem bereits der Bad Rappenauer-Touristikbetrieb (BTB) einen Großteil seiner kommenden Veranstaltungen abgesagt hat, folgte die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit der nächsten veranstaltungstechnischen Hiobsbotschaft: Es wird auf dem Platz vor dem Rathaus keine Eisbahn geben. Aber: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", betont Kulturamtchefin Birgit Böhm im Gespräch mit der RNZ. So wurde das vom 9. Dezember bis 9. Januar geplante "Rappenau on Ice" nicht abgesagt, sondern "nur" auf Februar/März 2022 verschoben.

"Ich habe ein Deja-vu vom letzten Jahr", bedauert Böhm, dass die Eisbahn wieder nicht wie geplant angeboten werden kann. "Gefühlt sind wir keinen Schritt weiter." Jedoch sei die kurzfristige Absage unumgänglich gewesen. "Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten", erklärt Böhm, die ergänzt: "Mir tun vor allem die Kinder leid."

Spätestens mit der seit vergangenen Mittwoch in Kraft getretenen "Alarmstufe II" seien die Hürden für eine derartige Veranstaltung zu groß geworden. Zudem hätte die Verwaltung es bis zur Eröffnung in zwei Wochen kaum geschafft, ein genehmigungsfähiges Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, konstatiert Böhm. "Wir sind nicht in der Lage ,2G‘ zu kontrollieren. Und man muss sich im Klaren sein, dass das alles in der Kürze der Zeit nicht geht." Denn eine Bändchen-Lösung, wie man sie von Weihnachtsmärkten kennt, sei in der Kurstadt nicht umsetzbar gewesen.

Angesichts der zweiten – zumindest temporären – Corona-bedingten Absage in Folge, wird man bei der Stadt wohl froh sein, dass sich der Gemeinderat vor mehr als zwei Jahren gegen den Kauf und nur für eine Leihe der Kunststoffbahn entschieden hat. Denn bis auf eine Anzahlung, die die Kommune leisten musste, kommen bis dato für die geplante Bahn in diesem Winter keine weiteren Kosten auf die Kurstadt zu. Dies aber auch, weil sich laut Böhm alle Beteiligten sehr kooperativ zeigen würden. "Zusammen konnte eine gute Lösung gefunden werden", freut sie sich mit Blick auf die Verschiebung anstelle einer Absage. "Das ist zumindest ein kleines Trostpflaster für die bisher angemeldeten rund 400 Schüler, die vor Weihnachten zum Eislaufen kommen wollten."

Auch das Begleitprogramm der Eisbahn soll – bis auf wenige Ausnahmen, die einen Bezug zu Weihnachten haben – weitestgehend beibehalten werden. Unklar ist jedoch noch der genaue Zeitraum, in dem ein neuer Anlauf gestartet werden soll. Ebenso offen ist die Dauer des Angebots. "Wahrscheinlich werden es vier Wochen, eventuell aber auch drei", erklärt Böhm, die hofft, dass sich die Lage in den kommenden zwei Monaten wieder entspannt. "Bis dahin haben wir so viele Genesene und Geimpfte mehr und mindestens zwei volle Wochen für Schulklassen zur Verfügung", bleibt sie optimistisch. "Mit der Verschiebung der Eisbahn werden wir der Verantwortung für die Gesundheit aller Bürger gerecht. Gleichzeitig können wir uns aber freuen, dass im Frühjahr doch noch die Runden auf dem Eis gedreht werden können."