Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Das Gewerbegebiet Buchäcker nimmt unerwartete Formen an. Neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus Süd, das kurz vor der Fertigstellung steht, und der Niederlassung großer Firmen wie des Paketdienstleisters Hermes und Adam Serr, entsteht dort auch das weltweit erste Museum für Bademode und Kunst - das "BikiniARTmuseum". Inmitten von Industrie, Korn und Elektronik gibt es im Anbau des Best Western Hotels bald weiche, knappe Stoffe und die Geschichte der Bademode zu bestaunen.

Bei wolkenfreien Himmel und gleißender Sonne - "ein Bikinihimmel über Bad Rappenau", wie Alexander Ruscheinsky befand - begrüßte der Bauherr die zahlreichen Gäste zur Grundsteinlegung. Ein Plexiglas-Kasten gefüllt mit einem Kaffeebecher, einer Bauurkunde sowie selbstverständlich einem Bikini, der es nicht mehr in die Ausstellung geschafft hat, wurde traditionell in einer Grube versenkt. Damit können die Hochbauarbeiten beginnen.

Bis Juni 2019 soll das Hotel am Autohof erweitert werden. Für rund elf Millionen Euro entstehen auf drei Etagen 50 neue Hotelzimmer, sodass die Kapazität rechtzeitig zur Bundesgartenschau in Heilbronn von bisher 47 auf dann 97 ansteigt. Im Erdgeschoss sollen ein Restaurant, die Rezeption und eine Lounge entstehen. Betrieben werden sie dann von Kay Nekolny, der bereits den Autohof pachtet. Das Bikini-Museum soll seinen Platz im Untergeschoss des Gebäudes finden. Auf mehr als 1200 Quadratmeter wird klassische Bademode mit Kunst kombiniert. Die Eröffnung ist Ende 2019 vorgesehen.

Auch auf der Außenanlage soll die Weltneuheit ein Hingucker werden. "Wir wollen weithin sichtbar sein", erklärte Ruscheinsky. Die Künstlerin Ekaterina Moré entwirft mehrere drei bis vier Meter große Figuren. Zudem wird es ein Live-Kunstwerk geben. Jeder Buchstabe des Schriftzuges "BikiniARTmuseum" wird von einem anderen Künstler gestaltet. Moré machte den Anfang mit dem A.

Kommende Ausstellungen im Museum behandeln die Entstehungsgeschichte des Bikinis, seine Ästhetik und den Wandel der Frauenrolle. "Wir greifen das Thema historisch auf, haben eine gesellschaftspolitische Komponente und es gibt Unterhaltung", erklärte der Bauherr. Geplant seien Videoclips und spezielle Shows. "Wir widmen uns den Bademoden, weil da viel mehr dahinter steckt. Es wird ein sehr lebendiges Museum", verspricht Museumsleiter Maximilian Lang. "Sie werden überrascht sein, was es alles zum Thema Bademoden gibt." Als besonderen Höhepunkt bezeichnete er zwei Werke von Udo Lindenberg, die der Musiker dem entstehenden Museum gewidmet hat. Alexander Ruscheinsky kündigte an, dass bald auch "Ottifanten" in Bademoden zu sehen seien, denn Otto Waalkes habe sich bereit erklärt, Kunstwerke zu übergeben.

Mit einem Tag der offenen Tür gab die Familie Ruscheinsky bereits gestern Interessierten Einblicke in die Welt der Bademoden. Fotografien, Kunstwerke und Bademoden aus den 1920-er und 1950-er Jahren gaben einen ersten Vorgeschmack auf kommende Ausstellungen. Eine Vielzahl der Stücke kam von Jürgen Kraft. Der gebürtige Usedomer wartet mit einer großen Sammlung an Bademode auf und stellt sie dem Museum zur Verfügung - aber nicht ganz uneigennützig. "Usedom hat 4,3 Millionen Touristen jedes Jahr. Vielleicht gibt es dann bald einen Abzweig auch dort." Für ihn sei es wichtig, dass man die Geschichte für die Nachwelt erhält.

Für Bauherr Alexander Ruscheinsky ist Bad Rappenau nach wie vor der richtige Ort, um das Museum zu bauen. "Wir sind in der Mitte Europas mit einer ,wahnsinns’ Autobahn. Hier gibt es ein kulturelles Drehkreuz mit Buga, ,Experimenta’, Badewelt und Vergnügungspark. Die Region wird zu etwas, wo man seinen Urlaub verbringt", sagte Ruscheinsky und betonte dabei die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Auch Oberbürgermeister Sebastian Frei freute sich, dass die Kurstadt künftig ein Alleinstellungsmerkmal bekommt. "Wir sind bald die Bademoden-Hauptstadt der Welt", sagte er etwas überspitzt. "Es passt gut zu Bad Rappenau, auch wenn wir vergeblich nach Meer suchen." Für Frei sei die Kurstadt nur auf dem ersten Blick nicht der ideale Ort. Die Geschichte der Bademode sei aber mit den Firmen Felina, die ihren Start 1885 im Kraichgau nahmen, und Benger Ribana, ein ehemaliger Bademoden-Hersteller bis zum Konkurs mit Hauptsitz in Bad Rappenau (1963 bis 1983), in der Stadt verankert. "Wir stehen dem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüber und haben es wohlwollend aufgenommen. Wir sehen gespannt zu, wie es entsteht."