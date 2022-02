Bad Rappenau. (fsd) Rund eineinhalb Jahre hat es gedauert, jetzt ist es fix: Für künftige Bauherren gelten im Kurgebiet nun andere Regeln. Diese hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Ganz zur Freude von Dr. Michael Thomas, der zusammen mit Kay Jörgens und weiteren Mitstreitern im Sommer 2020 die Bürgerinitiative "Rettet das Kurgebiet" ins Leben gerufen hat. Vorausgegangen war eine Flugblatt-Aktion, bei der sich mit 239 Personen zwei Drittel der Kurgebiets-Bewohner gegen die Beibehaltung der städtischen Baupolitik aussprachen. Ziel der Anwohner war es, "die umweltzerstörende, planlose und großräumige Überbauung" zu stoppen.

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagt Thomas im Gespräch mit der RNZ. "Wir haben 95 Prozent unserer Forderungen erreicht." Mit dem Ratsbeschluss wurde unter anderem die maximal zulässige Anzahl an Wohneinheiten in einem Gebäude auf sieben festgelegt. Allerdings gibt es hier auch eine Ausnahme, erklärte Stadtplanerin Birgit Stadler. So können bereits bestehende Geschäftsräume – beispielsweise eine ehemalige Arztpraxis – in Wohnraum umgewandelt werden, auch wenn in dem Gebäude bereits sieben Wohnungen existieren.

Ebenfalls angepasst wurden die maximalen First- sowie Traufhöhen von Neubauten. Je nach Bereich im Kurgebiet liegen sie bei 15 und zwölf beziehungsweise 11,5 und 8,5 Metern. Weiter hat das Gremium mit dem Beschluss ab sofort auch den Bau von Doppelparkern – also per Hebeanlage zugängliche mehrstöckige Parkplätze – außerhalb des Baufensters untersagt. Zudem müssen Häuslebauer pro Wohnung ab 50 Quadratmeter zwei Stellplätze errichten, bei Wohnungen mit einer niedrigeren Fläche muss weiterhin ein Stellplatz nachgewiesen werden. Hier hatte sich die Bürgerinitiative eine Anpassung auf eineinhalb Parkplätze gewünscht. Doch diesem Wunsch ist man laut Verwaltung nicht nachgekommen, da es bei Wohnungen unter 50 Quadratmeter auch viele Singlehaushalte gebe.

Ebenso beschlossen wurde, dass nun zwischen der straßenseitigen Baugrenze sowie der Straße auf mindestens einem Drittel der Länge ein Vorgarten angelegt werden muss. Sogenannten Steingärten hat das Gremium diesbezüglich auch einen Riegel vorgeschoben.

ÖDP-Fraktionsvorsitzender Klaus Ries-Müller sprach im Zuge der Bebauungsplanänderung von einem "guten Kompromiss, um eine weitere übermäßige Verdichtung zu verhindern. Auch wenn nicht jeder Wunsch umgesetzt werden konnte". Ratskollege Sven Hofmann (Freie Wähler) sieht in der Änderung eine "erträgliche Lösung", wenngleich sich seine Fraktion durchaus eine gewisse Übergangszeit gewünscht hätte: "Dann hätte man noch Zeit gehabt, zu reagieren, bevor gleich Fakten geschaffen werden."

Dass es eben eine solche Übergangszeit nicht gibt, freut Thomas umso mehr. "Das hätte für einen Run der Bauherren gesorgt", schätzt Thomas. "Dann gäbe es das Kurgebiet nicht mehr." So wie es nun gelaufen ist, könne sich die Bürgerinitiative "nicht beklagen". Sie sei dankbar, dass man bei der Verwaltung ein offenes Ohr gefunden habe und vom Gemeinderat unterstützt worden sei. Der einstimmige Beschluss zeige dies im Besonderen. "Der Kampf ist momentan beendet", sagt Thomas. "Aber wir bleiben dabei und schauen mit offenen Augen auf künftige Projekte."

Rechtskräftig ist die Änderung aber noch nicht. Bis dahin dürften noch ein paar Monate vergehen, denn in den kommenden 14 Tagen muss der Bebauungsplan offengelegt werden, sodass erneut Stellungnahmen eingereicht werden können, die es dann wieder abzuwägen gilt.