Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. "Ohne die Sole wäre Bad Rappenau heute nicht das, was es ist", betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Und in diesem Jahr blickt die Kurstadt auf 200 Jahre Soleförderung zurück. Der Dürkheimer Salinendirektor Georg Christian Heinrich Rosentritt hatte im Februar 1821 die Konzession zu Probebohrungen auf der Gemarkung von Rappenau beantragt. Nachdem diese im November 1821 bewilligt worden war, fanden im Jahr 1822 schließlich erfolgreiche Bohrungen bis in eine Tiefe von 191 Metern statt. Im September will die heutige Kurstadt das Jubiläum mit einer Festwoche würdigen. Damit für die Veranstaltungsreihe mit Festakt im Kurhaus, Führungen, Gradierwerkkonzerten und "Soleworscht-Essen" die historischen Stätten besonders glänzen, investiert die Kommune in diesem Jahr viel Geld in ihr Aushängeschild.

So wurde jüngst das historische Tretrad hinter der Tennisanlage im Salinenpark wieder hergerichtet. "Das war schon länger im Gespräch", sagte OB Frei. "Wir haben das Jubiläum zum Anlass genommen, es anzupacken." Wie Jonathan Löser vom städtischen Hochbauamt bei einem Ortstermin erklärte, sei vor allem das marode Dach Grund für die Sanierung gewesen. "Das war durchgefault. Irgendwann wäre die Statik fraglich geworden."

Dieser alte Schachteingang soll bald noch ein wenig aufgehübscht werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort



Daher wurde die Dachschale nun aus beständigerem Fichtenholz und die Decke aus Bitumenbahnen errichtet. Letztere gelten als besonders resistent und sollen dafür sorgen, dass sich auf dem Dach des historischen Bauwerks kein Moos festsetzt. Ausgetauscht wurden zudem auch sogenannte Schwellenhölzer. "Die haben wir für den historischen Charme mit Eichendübel befestigt", erklärt der Fachmann. Und im Zuge der Arbeiten wurde auch die Entwässerung erneuert. Rund 23.700 Euro hat die Kommune dafür investiert.

"Das Bohrloch lag auf einer Fläche, das dem Gutshof beim Wasserschloss zugeschrieben war und war nur 50 Meter von der damaligen Grenze zu Hessen entfernt", erinnerte Erich Schuh, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, an die Anfangsphase der Solebohrung. Das Areal habe man damals unter Knebelbedingungen pachten müssen. "Es gab eine skeptische Grundhaltung für das Unterfangen." Doch Rosentritt habe nicht umsonst damals diese Stelle als Bohrloch ausgesucht. "Er hat sich gedacht, dass hier in der Senke in Richtung Neckar Salz zu finden sein muss. Geologisch ist das hier ein idealer Punkt", führte Schuh weiter aus. Dabei habe Rosentritt das Risiko der Bohrung selbst getragen: "Die Kohle fließt erst, wenn Erfolg vorhanden ist."

Der Heimatvereinsvorsitzende freut sich, dass das Tretrad nun wieder hergerichtet ist, und hofft, dass es von Vandalismus verschont bleibt. Einen alten Schacht in der Nähe des Bauwerks will Schuh künftig hervorheben und die Steintreppe davor etwas säubern. Darüber hinaus regte er an, dass der wenige Meter vom Tretrad entfernt liegende Rosentritt-Gedenkstein durch ein Dach geschützt wird. OB Frei und Hochbauamtsleiter Alexander Speer können sich gut vorstellen, den Stein unter das Dach des Tretrads zu versetzen.

Aber das historische Tretrad ist nicht das einzige Bauwerk, das in diesen Tagen renoviert wird. Wenige Meter weiter fließen rund 55.000 Euro in eine neue Grillhütte über einem ehemaligen Bohrloch. Demnächst sollen im Stadtgebiet neue Schilder, die sich mit der Geschichte der Sole in Bad Rappenau befassen, aufgestellt werden. Ebenso geplant ist es, das Jubiläum und das Thema Sole an sich über den Salinenpark hinaus in der Stadt präsenter zu machen. Denkbar seien laut Frei Salzkristall-Skulpturen.

Und voraussichtlich im Oktober sollen nach den Feierlichkeiten die Bohrhäuser drei und vier restauriert werden, verriet Löser. Auch bei diesen beiden Gebäuden sei vor allem die Dachkonstruktion sanierungsbedürftig. "Das sind einfach Industriebauten. Die waren nie dafür gedacht, dass die 100 Jahre lang stehen. Damals hat man nicht hochwertig gearbeitet, sondern billiges Nadelholz verwendet", erklärte Speer. Demnach sei es absehbar, dass man die Gebäude sanieren müsse. Wenn die Grillhütte fertig und im Herbst auch die Arbeiten an den beiden Bohrhäusern abgeschlossen sind, habe man das gesamte Ensemble einmal überholt. Denn schon zur Landesgartenschau 2008 sind Teile wieder hergerichtet worden.