Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. Ein mobiler Autokran, zwei Winkelschleifer, eine überdimensionierte Rohrzange und dreifache Mann-Power: Dieser Kombination musste am Dienstagvormittag der Steg an der Schiffsanlegestelle im Stadtteil Heinsheim klein beigeben.

Während der sogenannte Schwimmkörper nun mit Sand abgestrahlt und von Schmutz sowie Rost und Lack befreit und anschließend neu gestrichen wird, geht es für die Steganlage auf den Schrott. Hier bekommt die Anlegestelle in Heinsheim eine neue Konstruktion. Dafür zuständig ist die kurstädtische Metallbaufirma "Holzwarth".

Mit einer Flex ging es kurzerhand der Stahltür an den Kragen. Foto: fsd

Sie hat das rund drei bis dreieinhalb Tonnen schwere Konstrukt binnen weniger als eineinhalb Stunden auseinandergebaut und auf ihr Firmengelände in der Raiffeisenstraße gebracht. Zunächst wurden sie aber "überrascht", wie Geschäftsführer Kuno Holzwarth bei einem Vor-Ort-Termin sagt. Denn aufgrund des starken Regens in den vergangenen Tagen ist auf rund acht Metern Länge über eine sporadisch aufgelegte Klappe Wasser in den Schwimmkörper gespült worden, sodass es hier rund 40 Zentimeter hoch stand. "Wir mussten erst einmal eine Pumpe nachholen", erklärt Adrian Holzwarth. Denn voll mit Wasser wollten die Metallbauer den Steg nicht aus dem Neckar heben.

Während Adrian Holzwarth das Wasser aus dem Schwimmkörper pumpte, erledigten sein Vater sowie ein weiterer Mitarbeiter des Drei-Mann-Betriebs weitere Vorarbeiten. So wurden beispielsweise zwei Schrauben, die den Steg mit dem Ufer befestigten gelöst. Doch viel Aufwand hatten die Handwerker damit nicht, da eine Schraube bereits zerrissen war. Bei der anderen machten sie mit einer Flex kurzen Prozess. Ähnlich schnell ging es zuvor auch der Tür des Stegs an den Kragen. Nachdem die Vorbereitungen erledigt und der Schwimmkörper größtenteils vom Wasser befreit worden war, konnte der Steg aus dem Fluss gehoben und anschließend vor Ort in seine Einzelteile zerlegt werden.

Die Metallbaufirma geht davon aus, dass die Arbeiten nun rund drei bis vier Wochen andauern werden – im Normalfall. Allerdings könne es auch sechs bis acht Wochen dauern. Dies hänge davon ab, wie schnell das Material, das aus China kommt, geliefert werden kann. Zudem seien viele Zulieferer momentan "heillos überlastet".

Mit der " Personenschifffahrt Stumpf", die Heinsheim auf ihren Neckartouren ansteuert, habe man die Sanierung der Anlegestelle abgesprochen, erklärt Tiefbauamtsmitarbeiter Christian Bender.

Im Jahre 1977 erhielt die Kommune erstmals eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb des Anlegers, seither wurden "bestimmt einmal einzelne Elemente ausgetauscht", führt Bender weiter aus: "Aber grundsätzlich ist es das gleiche Bauwerk wie vor 44 Jahren." Die jetzige Erneuerung sei notwendig geworden, weil ein entsprechender TÜV-Gutachter 2020 rostige Träger gefunden und daraufhin die Tragfähigkeit der Anlage auf Dauer infrage gestellt hat. "Es war nichts Akutes, sollte aber binnen eines Jahres erledigt werden", sagt Bender. Wie der Tiefbauamtsmitarbeiter erklärt, habe man sich überlegt, ob der Anleger überhaupt ersetzt werden soll oder man ihn nur abbaut. "Aber den Gedanken haben wir schnell wieder verworfen." Allein schon wegen des regelmäßigen Neckarfestes. Die Kommune investiert rund 17.500 Euro in das Anliegen.