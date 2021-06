Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. In Deutschland gibt es nahezu für alles Richtlinien, Normen und Regelungen. So ist es kaum verwunderlich, dass es auch für Spielplätze gewisse Vorschriften gibt. Damit sich auf den Anlagen niemand durch kaputte Geräte verletzt, sind Träger öffentlicher Spielplätze einmal im Jahr dazu verpflichtet, ihre Spielplätze auf Schäden und Sicherheitsgefahren zu überprüfen. In der Kurstadt findet in diesen Tagen eine solche Jahreshauptuntersuchung statt. Die RNZ hat dem Prüfer auf dem Spielplatz in Heinsheim über die Schulter geschaut.

Als externen Fachmann hat die Kurstadt in diesem Jahr Bernhard Schmidt von der Firma Sigena aus Bayern engagiert. Er kontrolliert seit rund fünf Jahren bundesweit Spielplätze. Seine Arbeit führte ihn bereits an die Ostsee, nach Sylt oder in die Stadt Mönchengladbach mit ihren rund 400 zu kontrollierenden Spielplätzen. In Bad Rappenau ist Schmidt in diesem Jahr zum ersten Mal aktiv. "Ein Wechsel der Firmen ist nicht schlecht", erklärt Olivia Edwards, die beim städtischen Tiefbauamt mit den Aufgaben zum Thema Spielplätze sowie deren Gestaltung betraut ist. "Das bringt noch einmal eine andere Perspektive und verhindert, dass Betriebsblindheit entsteht."

Bei seinen Kontrollen hat Schmidt allerhand zu beachten. Beispielsweise muss er bei jedem Gerät den sogenannten Fallraum – also die Fläche auf der ein Kind landet, wenn es von dem Gerät fällt – auf seine Größe überprüfen. Zudem kontrolliert er die Standfestigkeit sowie alle Schrauben und Spielteile. Bei einem Karussell sind das unter anderem der Tisch und die Sitze. Bei einer Schaukel wiederum stehen neben dem Fallraum auch die Ketten sowie das Lager im Fokus. "Hier passt alles", sagt Schmidt nach einem prüfenden Blick.

In der Kurstadt gibt es für den Experten rund 70 Anlagen zur kontrollieren. Dazu gehören neben öffentlichen Spielplätzen auch die Spielflächen der Schulen und Kindergärten sowie die Multifunktionsspielfelder im Zimmerhof oder am Rande des Waldstadions. Bis zum Besuch in Heinsheim am Dienstagmorgen hatte der Spielplatzexperte bereits 25 Spielplätze kontrolliert und zog ein positives Zwischenfazit: "Die Plätze sind alle in einem guten Zustand. Es gibt hier und da nur geringe Mängel an Verschleißteilen wie Ketten und Netzen." Zudem seien die kurstädtischen Freizeitmöglichkeiten "sehr prüferfreundlich", da sie vorwiegend aus Metallspielgeräten bestehen. Stilllegen musste er in der Kurstadt bislang nichts.

In den vergangenen Jahren hat die Kommune viel Geld in ihre Spielplatzoffensive investiert. So wurden beispielsweise die Anlagen in Zimmerhof oder im Waldstadion komplett neu gestaltet. Grundlage dafür war unter anderem eine Spielplatzumfrage, die den Bedarf und die Wünsche der Nutzer der Plätze abgefragt hatte. Doch die Corona-Pandemie hat der Entwicklung zuletzt das Tempo genommen. Edwards geht davon aus, dass man voraussichtlich 2022 den Spielplatz in Bonfeld angehen werde. "Es hat sich viel verschoben."

Die Stadt Bad Rappenau lässt sich die Unterhaltung der Spielplätze jährlich rund 50.000 bis 60.000 Euro kosten, erklärt die Tiefbauamtsmitarbeiterin. Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter, die die Anlagen zusätzlich zu den turnusmäßigen Hauptuntersuchungen ein Mal pro Woche kontrollieren, sind darin nicht eingerechnet.

Doch trotz des Kontroll-Aufwandes kann es noch immer zu größeren Unfällen auf den öffentlichen Anlagen kommen – wie im vergangenen März: Damals kippte eines der Stahltore auf dem Fußballplatz in Zimmerhof um und landete auf dem Oberarm eines Elfjährigen, nachdem sich nach Polizeiangaben Kinder an die Latte gehangen hatten oder auf das Tor geklettert waren. "Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut", sagte Polizeisprecher Daniel Fessler auf Nachfrage. Der Arm konnte durch eine Operation gerettet werden, sei aber nach wie vor noch ohne Funktion. Wie es zu dem Unfall gekommen ist und wer haftet, ist noch unklar. "Wir warten noch auf das Gutachten."