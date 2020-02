Die Schranke am Huckenbach wurde gestern wegen drohender Hochwassergefahr geschlossen. Foto: Stadt Bad Rappenau

Bad Rappenau-Heinsheim. (rnz) Wegen der drohenden Hochwassergefahr haben die zuständigen Behörden die Rad- und Feldwege am Neckar bei Heinsheim gesperrt. Dazu wurden am Montagvormittag die Schranken an die Zufahrten geschlossen. Betroffen ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung Bad Rappenau auch der Neckartalradweg von Bad Wimpfen nach Heinsheim.

Die Hochwasservorhersagezentrale Baden–Württemberg meldet für den Pegel Gundelsheim steigende Werte. Der Pegel soll voraussichtlich am morgigen Dienstag auf 6,20 Meter steigen. Bei einem Wasserstand in dieser Höhe werden die Neckartalradwege zwischen dem Freibad Bad Wimpfen und der Sporthalle Heinsheim überflutet.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger dringend darum, die Sperrung zu beachten. Auch wenn es augenscheinlich nicht gefährlich aussehe, könnten durch Strömungen und angeschwemmtes Material Gefahrenstellen vorhanden sein warnen die Behörden.