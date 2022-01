Bad Rappenau. (jubu) Am Freitagmittag kam es in einer Wohnung im Stadtcarree in der Bahnhofstraße zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr. Die Feuerwehr Bad Rappenau war mit den Abteilungen Süd, Heinsheim und Bad Rappenau mit 6 Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.

Beim Eintreffen war sofort eine deutliche Verrauchung einer Wohnung im zweiten Obergeschoss sichtbar. Bei der Erkundung wurde jedoch schnell klar, dass es sich um angebranntes Essen auf dem Herd handelte.

Die Feuerwehr brachte den misslungenen Kochversuch der Bewohnerin ins Freie, die zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause war. Verletzt wurde niemand.