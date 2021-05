Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Grombach. Als im Januar 2020 die Sanierung der Grundschule in Bonfeld auf Hochtouren lief, beschrieb sie Alexander Speer als "die modernste im Stadtgebiet". Und Oberbürgermeister Sebastian Frei bescheinigte ihr bei der Eröffnung im vergangenen September, eine Einrichtung mit "Wow-Effekt" zu sein. Nun schreiten die Arbeiten an einer weiteren Grundschule in der Kurstadt voran – und auch hier spart Hochbauamtsleiter Speer nicht mit Superlativen. Für ihn ist die Grundschule in Grombach "die charmanteste".

Vor allem der geschichtliche Hintergrund der Schule hat es dem Amtsleiter angetan. "Wir haben das historische Gebäude gut aufgewertet", freut sich Speer. Lob bekommen er und sein Projektleiter im Hochbauamt, Lars Kirstenpfad, von Katja Ries, die an der Grundschule unterrichtet. "Das Ergebnis ist eine Bereicherung für uns und die Kinder. Wir haben nun mehr Platz, sodass wir auch individueller arbeiten können."

Vor allem das Dachgeschoss, in dem sich bisher mehrere Abstellräume und ein Lehrmittelraum befanden, hatte dringenden Bedarf. Eine Wärmedämmung war hier nicht vorhanden, die Innen- glich der Außentemperatur. "Energetisch haben wir das Gebäude um 200 Prozent verbessert. Vorher konnten wir durch Ritzen durchs Dach schauen", blickt Speer zurück.

Bislang diente das Dachgeschoss der Grundschule in Grombach als Abstell- und Lehrmittelraum (linkes Bild). Doch aufgrund der fehlenden Dämmung gefror hier im Winter auch mal gelagerte Farbe. Nun wurden die Räume aufwendig saniert und können künftig als Arbeits- und Besprechungsräume genutzt werden. Fotos: Falk-Stéphane Dezort

In "herausfordernder Handarbeit" sind im Dachgeschoss nun ein großer Arbeits- und Besprechungsraum, ein Materialraum sowie ein Lager entstanden. "Vorher war es eine Rumpelkammer, jetzt ist es ein schöner Lernort", sagt Ries. "Alle Räume sind nun hell und freundlich." Sie geht davon aus, dass die neuen Möbel Anfang Juli geliefert werden. Und spätestens in den Sommerferien wolle die Schule ihre Habseligkeiten, die momentan noch in der Garage des Feuerwehrhauses untergebracht sind, in die neuen Räume bringen.

Doch nicht nur im Inneren, sondern auch an der Fassade wurde fleißig gewerkelt. Beispielsweise wurden die alten Kunststoff-Fenster gegen Holzfenster, die dem historischen Vorbild des in den 1880er-Jahren errichteten Gebäudes entsprechen, ausgetauscht. Als Vorlage für das Aussehen der Fenster dienten alte Fotos aus dem Stadtarchiv. Zudem wird die Natursteinfassade aufgewertet und restauriert.

Allerdings sorgt der Putz auf der unteren Hälfte der Fassade in Richtung Schulhof bei den Verantwortlichen noch für Kopfzerbrechen. Ursprünglich sollte er an schadhaften Stellen abgeklopft und erneuert werden. Doch bei diesen Arbeiten habe man bemerkt, dass der historische Putz vor Jahrzehnten mit ungeeigneter Farbe überstrichen worden sein muss. "Es fand kein Feuchtigkeitsaustausch statt, sodass sich der Putz gelöst hat", erklärt Speer. Nun muss der Putz auf dem kompletten unteren Teil der Fassade erneuert werden. "Das machen wir in den Sommerferien", sagt Kirstenpfad.

Bis dahin soll dann auch die noch fehlende Brandschutztreppe, die aus dem aufgewerteten Dachgeschoss in den Schulhof führt, endlich geliefert werden. "Das ist eine sehr detailintensive Treppe", beschreibt Speer und erklärt damit die Verzögerung der Auslieferung. "Das ist keine Standardware, sondern eine Sonderanfertigung."

Abgeschlossen ist hingegen bereits der Anbau an die Kernzeitbetreuung in der benachbarten ehemaligen Kochschule. Mit einem zweiten Raum zum Spielen wurde die Fläche der Einrichtung verdoppelt. Bisher werden in Grombach 24 Kinder betreut – Tendenz steigend. Der Vorbau in Holzständerbauweise kostet die Kommune 85.000 Euro. Diese sind in dem Kostenplan für die Schulsanierung, die mit geplanten Ausgaben von knapp 800.000 Euro an den Start ging, nicht einbezogen.

Laut Kirstenpfad habe man bisher rund 570.000 Euro abgerufen. Ausstehend sind noch die Kosten für die Brandschutztreppe, für die Elektronik und Beleuchtung im Dachgeschoss sowie mögliche Mehrkosten für den Putz an der Fassade. Dennoch sind Speer und Kirstenpfad guter Dinge, den Kostenplan zu halten. "Wenn am Ende noch Geld überbleibt, bauen wir noch eine elektronische Schließanlage an den Türen ein", sagt Speer.

Nach dem Mensa-Anbau für die Verbundschule oder die Generalsanierung der Grundschule in Bonfeld sind die Arbeiten in Grombach die nächste Investition in die Schullandschaft der Kurstadt. Und die Grundschule in Obergimpern haben die Verantwortlichen ebenfalls im Blick. Hier liefen im Hintergrund fleißig die Planungen, sagte der Hochbauamtsleiter bereits bei einem früheren Vor-Ort-Termin.