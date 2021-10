Im Feuerwehrbedarfsplan ist auch der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Kernstadt-Abteilung enthalten. Das Gebäude soll für mehr als 16 Millionen Euro in Nachbarschaft zur jetzigen Wache in der Raiffeisenstraße errichtet werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit einem einstimmigen Votum hat der Gemeinderat jetzt dem Feuerwehrbedarfsplan für die kommenden fünf Jahre zugestimmt. "Das ist ein gutes Zeichen. Nehmen Sie den einstimmigen Beschluss als unsere Wertschätzung mit in Ihre Abteilungen", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei in Richtung der zahlreichen Kameraden, die zur jüngsten Gemeinderatssitzung im Zuschauerraum des Kurhauses Platz genommen hatten.

Zuvor hatte Stefan Mertens vom Bonner Büro "forplan" dem Gremium die wichtigsten Punkte aus dem Bedarfsplan vorgestellt. Bei der Ist-Analyse sei deutlich geworden, dass vor allem in Zimmerhof der Erreichungsgrad zwingend verbessert werden muss. Ideal sei es, wenn innerhalb von zehn Minuten eine Gruppe mit neun Funktionen am Einsatzort eintreffen und innerhalb weiterer fünf Minuten zwei zusätzliche Gruppen mit noch einmal 18 Einsatzkräften ankommen.

In der Kurstadt können laut Merten diese Zeiten nicht immer eingehalten werden. Bei der Untersuchung habe man zwischen den Jahren 2014 und 2019 insgesamt 152 Einsätze überprüft. In knapp 65 Prozent der Fälle konnte der Alarmierungsort innerhalb von zehn Minuten mit neun Einsatzkräften erreicht werden – Ziel sind jedoch 80 Prozent. Noch gravierender ist die Zahl bei den Einsätzen, die zur Hauptarbeitszeit zwischen 6 und 18 Uhr liegen. Hier liegt die Quote bei etwas mehr als 50 Prozent. Zu sonstigen Zeiten ist man mit 79 Prozent allerdings im Soll. Auf die Frage von Gordan Pendelic (Freie Wähler), wie die Kurstadt beim Erreichungsgrad im Vergleich mit anderen Kommunen abschließe, antwortete Mertens, dass alle Defizite tagsüber seien und man damit im Durchschnitt liege. "Ein großer Teil des Stadtgebiets wird auch in zehn Minuten erreicht", betonte Mertens.

Um künftig auch in Zimmerhof diesen Wert zu erreichen, müsse die Ausrückzeit der Kernstadtabteilung verbessert werden. Diese könne beispielsweise im Zuge des Neubaus des Feuerwehrhauses in Nachbarschaft zum Bestandsgebäude erreicht werden. Laut Bedarfsplan werden für den Neubau mehr als 16,1 Millionen Euro fällig. Aber auch in anderen Gerätehäusern stehen Umbaumaßnahmen an – beispielsweise bekommt die Abteilung ein neues Heim.

Damit die Kurstadt auch künftig über eine leistungsstarke Feuerwehr verfüge, müsse man aber weiterhin auch in Personal investieren. Mögliche Maßnahmen seien laut Mertens die Unterstützung, Vermittlung oder Bereitstellung von Wohnraum oder die Förderung der Kameradschaft sowie die Stärkung der Jugendfeuerwehr. Aus Letzterer kommen 63 Prozent der aktuellen Aktiven.

Kritisch sieht Mertens die Lage in Heinsheim und Wollenberg, da dort rund die Hälfte der Wehrleute älter als 50 Jahre ist und bald aus dem aktiven Dienst rausfällt. "Hier benötigen wir dringend neue Mitglieder." Möglichkeiten zur Nachwuchsgewinnung sollen auch in einem Arbeitskreis, bestehend aus Verwaltung, Politik und Feuerwehr, angesprochen und erarbeitet werden.

Ebenfalls auf der Wunschliste sind die Aufstockung einer aktuellen 50-Prozent-Stelle für die Verwaltung zu einer Vollzeitstelle sowie die Schaffung einer Vollzeitstelle für die Gerätewartung. Letzterer Aufgabenbereich wird momentan an die Wehren in Neckarsulm und Heilbronn ausgelagert. Kostenpunkt: 50.000 Euro jährlich.

"Nicht in allen Abteilungen erreichen wir Sollstärke, und die Tagesverfügbarkeit in manchen Teilorten gibt Anlass zur Sorge", führte Harald Scholz (Freie Wähler) nach der Präsentation aus. "Dennoch ist uns allen bewusst, dass dieses Engagement alternativlos ist." Im Bedarfsplan seien einige Meilensteine der Entwicklung der Feuerwehr enthalten. "Teilweise geht es hier um richtig viel Geld." Jedoch handle es sich nicht nur um Investitionen in die Feuerwehr, sondern in die Sicherheit der Bürger und Gäste der Stadt. "Das ist gut und richtig investiertes Geld."

Anne Silke Köhler (CDU) sprach von "vielen vielschichtigen Maßnahmen", die den "Haushalt erheblich belasten" werden. Man könne nicht alles auf einmal umsetzen, sodass sich die Feuerwehr auch in Geduld üben müsse. Aber sie betonte auch, dass Verwaltung und Gemeinderat sich nicht nur auf das Mindestmaß beschränken sollten. Auch Gundi Störner (SPD) sah in dem Papier einen Rahmen für die nächsten fünf Jahre, in dem es sportlich wäre, wenn man alles schaffen würde. "Es ist ein Einstieg, und wir sollten nicht zu lange warten, bis wir den Bedarfsplan wieder überarbeiten."