Bad Rappenau-Fürfeld. (fsd) Nachdem man aufgrund fehlender Handwerker die Sanierung der B 39 am Ortsausgang in Fürfeld verschieben musste, ist man in der zweiten Ausschreibungsrunde fündig geworden. Die Arbeiten am Kanal und Gehweg sowie an den Abwasserdruckleitungen wurden im Gremium einstimmig an die Firma Hauck aus Waibstadt vergeben. Von den Kosten in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro trägt die Stadt rund 930.000 Euro, von denen 260.000 Euro im Haushaltsplan 2019 nachfinanziert werden müssen.

Die Kosten für die Wasserleitung- und Straßendeckenerneuerung werden vom Regierungspräsidium Stuttgart beziehungsweise dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach übernommen. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im Juli beginnen und im November beendet werden sollen. Doch aufgrund der guten Baukonjunktur fand sich zunächst keine Firma, die noch Kapazitäten frei, geschweige denn ein Angebot abgegeben hatte.

Frühzeitig signalisierte die Verwaltung dann, noch in diesem Jahr neu auszuschreiben. Nun geht es schneller als gedacht. Schon im November sollen die Bagger anrollen. Die Fertigstellung ist für Juli 2019 geplant.