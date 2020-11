Bad Rappenau. (zz) Die Skier stehen an der Wand, Skischuhe bereit zum Verleih. Für Alexander Freppan, Geschäftsführer der "Intersport"- Filiale in der Kurstadt, liegt alle Hoffnung auf dieser Wintersaison. Fast einen Monat hatte das Geschäft im Frühjahr geschlossen. Ein weiterer "Lockdown" wäre für das Geschäft der "Genickbruch", sagt Freppan.

Trotzdem gab es gerade im Sommer auch Erfreuliches. So lief zum Beispiel die Outdoor-Bekleidung gut, und auch die ersten Wochen nach dem "Lockdown" waren ein Erfolg. "Alles, was man draußen machen kann, lief gut", erzählt der Geschäftsführer. Wanderschuhe, Wanderjacken und Co. wurden diese Jahr viel gekauft, die Bademode hingegen fast gar nicht angerührt. "Die Leute haben sich dieses Jahr viele eigene Pools gebaut. Und für daheim hat dann wohl noch der alte Bikini oder die Badehose gereicht", sagt Freppan. Wander- und Joggingschuhe seien vermutlich deshalb so gut gegangen, weil die Kunden den Sport auch während der Zeit zu Hause machen konnten. Heimsportgeräte seien dagegen nur bedingt gekauft worden. Wahrscheinlich auch, weil die Leute im Sommer mehr draußen unterwegs waren. "Es ist verständlich, dass sich im Sommer die wenigsten einen Hometrainer gekauft haben. Alle waren froh, endlich mal aus der Bude zu kommen", sagt Freppan. Aus wohl dem selben Grund war auch Fahrradbekleidung ein Hit, denn unzählige E-Bikes samt Fahrer konnte man im Sommer beobachten.

Doch aktuell ist die Kundschaft eher verhalten. "Online wird viel gekauft", sagt Freppan, der im neuen Jahr das Geschäft renovieren will, da es dort einige Wasserschäden gibt. Im selben Zug findet dann auch der ein Umbau statt. Freppan plant, das ein oder andere Segment nicht mehr anzubieten, und dafür die Wanderabteilung zu vergrößern. Auch das Ski-Sortiment ist nahezu vollständig im Geschäft vorhanden. "Wir sind für den Winter gerüstet und hoffen, dass alles stattfinden kann", betont Freppan. Der Skiverkauf allgemein ging über die Jahre zurück. Der Verleih jedoch ist immer stärker gefragt, und genau auf diesen setzt Freppan nun. "Erste Ski-Reservierungen haben wir schon. Jetzt geht es langsam los", freut er sich.

Vor allem mit individuell angepassten Skischuhen will der Geschäftsführer dieses Jahr die Kundschaft anlocken. Mit einer Maschine können er und sein Team die Schuhe auf jeden Kunden persönlich einstellen. "Viele Kunden kommen immer hier her und wünschen sich mal bequeme Skischuhe, damit sollte der Traum dann dieses Jahr in Erfüllung gehen können", sagt Freppan, "online kann man so etwas nicht machen. Das heißt, die Leute müssen ins Geschäft kommen. Mit Beratung und Service können wir dann punkten."

Auch beim Verleih gibt es Corona-Auflagen. Die Schuhe werden desinfiziert und nach rund 48 Stunden wieder in den Verleih gegeben. Doch was passiert bei einem erneuten "Lockdown"? "Es ist wie eine Glaskugel – man schaut hinein, aber sieht nichts", sagt Freppan. Doch weil die meisten Sommerurlaube dieses Jahr ausgefallen sind, hofft er auf eine erfolgreiche Wintersaison.