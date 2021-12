In den nächsten Jahren muss die Kurstadt mit Blick auf ausreichende Betreuungsplätze für Kinder tief in die Tasche greifen. Symbolfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. "Mit Bauplatzverkäufen kann man keinen Haushalt sanieren. Steigende Einwohnerzahlen führen auch zu steigenden Infrastrukturausgaben", betonte Stadtkämmerin Tanja Schulz bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2022. Ein großes Loch in den Stadtsäckel reißt in den nächsten Jahren auch der Aus- und Neubau von Kindertagesstätten, und dass in der Kurstadt diesbezüglich dringender Bedarf besteht, wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Ratssitzung bei der Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans für die Kindergartenjahre 2021, 2022 und folgende deutlich.

Wie Olivia Braun vom Hauptamt dem Gremium erklärte, verfügt die Kurstadt momentan in 16 Einrichtungen über 55 Gruppen und damit Platz für 1044 Kinder. 899 davon entfallen auf Kindergartenplätze sowie den U3-Bereich in altersgemischten Gruppen. Da im gesamten Stadtgebiet aber 918 Kinder betreuungsberechtigt sind, gibt es hier eine Versorgungsquote von 97,9 Prozent. Allerdings rechnet Braun in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Kinderzahlen, sodass in den Jahren 2024/2025 von einem Versorgungsgrad von 102,3 Prozent ausgegangen werden kann.

In den Stadtteilen gibt es nach wie vor gravierende Unterschiede mit Blick auf den Versorgungsgrad. Beispielsweise liegt er in Babstadt und Treschklingen bei 104 Plätzen für 89 Kinder bei 116,9 Prozent – Tendenz steigend. In der Kurstadt kann 94,7 Prozent der 338 Kinder ein Betreuungsplatz angeboten werden. Deutlich schlechter sieht es in Bonfeld und Fürfeld aus. Dort liegen die Werte bei 83,3 beziehungsweise 82,4 Prozent. "Es besteht dringender Ausbaubedarf", betonte Braun. Schlusslicht ist aber Obergimpern mit nur 64 Plätzen für 83 Kinder (77,1 Prozent).

Mithilfe zweier Gruppenumwandlungen im evangelischen Kindergarten in der Friedensstraße in der Kernstadt sowie der katholischen Kita St. Cyriak konnte man je sechs Plätze hinzugewinnen. Jedoch ist das mit Blick auf die kommenden Jahre noch zu wenig. Auch weil sich in nahezu allen Stadtteilen neue Baugebiete in der Entwicklung befinden beziehungsweise sogar schon umgesetzt werden. Daher ist auch mit einem deutlichen Kinderzuwachs zu rechnen.

Um dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen, wird die Kommune einmal mehr tief in die Tasche greifen müssen. Als mittelfristige Maßnahme ist unter anderem die Erweiterung der Kita in der Biberacher Straße in Bonfeld von zwei auf vier Gruppen denkbar. Auch St. Cyriak in Obergimpern und St. Raphael in der Kernstadt sollen von vier auf sechs beziehungsweise fünf auf acht Gruppen erweitert werden. Diesbezüglich sei man schon in Gesprächen mit den jeweiligen Trägern, erklärte Braun.

Doch langfristig werden auch Neubauten notwendig. So soll in Treschklingen eine drei-gruppige Einrichtung entstehen. Zudem soll im Baugebiet "Halmesäcker" in Fürfeld eine zusätzlich Kita entstehen, da bei der bestehenden Betreuungseinrichtung keine Erweiterungen mehr möglich sind. Und auch in der Kernstadt oder in Zimmerhof – der Standort ist noch unklar – soll es eine neue Kita geben. "Das werden hohe Investitionen. Aber sie sind eine Pflichtaufgabe", konstatierte Oberbürgermeister Sebastian Frei, der mit Ausgaben von rund zehn Millionen Euro rechnet. Doch damit nicht genug: "Mit jeder Gruppe, die hinzukommt, steigen auch die Betriebskosten, die wiederum unseren Haushalt belasten. Aber wir freuen uns, wieder mehr Kinder in der Stadt zu haben."

ÖDP-Fraktionssprecher Klaus Ries-Müller sah in seiner Stellungnahme die Entwicklung kritisch. Bei Realisierung aller geplanten Baugebiete rechnet er unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamts mit einem Zuzug von 750 Kindern. "Sollte der Bauboom weiter anhalten, entsteht rein rechnerisch ein Bedarf von gut acht Kandel-Kindergärten." Die Kita am westlichen Kernstadtrand bietet Platz für 86 Kinder.

Da man dies nicht leisten könne, sollte man mit der Erschließung von Baugebiet "einen Gang zurückschalten". Zudem seien die Gebäude das geringste Problem, das viel größere sei das fehlende Personal. "Die Betreuung von Kindern geht auch in Zukunft nicht virtuell über das Internet."

Warnende Worte gab es auch von Sonja Hocher (Grüne): "Die prozentuale Auslastung zeigt, dass unser ,Anzug Kindertageseinrichtung‘ zwar erst letztes Jahr eine Nummer Größer und mit Stretchanteil beschafft wurde, aber aktuell schon wieder zu klein ist. Die Nähte drohen zu platzen." Man müsse bei künftigen Wohnbauthemen auch einen Blick auf die Kinderbetreuung haben "und irgendwann überdenken, ob wir es uns leisten können, weiter so schnell zu wachsen".

Anne Silke Köhler (CDU) sprach von "vielfältigen Gründen" für den Zuzug junger Familien. Sie betonte auch, dass die Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden sollten, und regte überdies eine zentrale Kindergarten-Platzvergabe an. "Wir sehen, wo es klemmt und stehen vor neuen Herausforderungen", fasste Sven Hofmann (Freie Wähler) die Thematik kurz zusammen und pflichtete seinen Vorrednern bei. "Jegliche Investitionen in die Zukunft sind lohnenswert", ergänzte Anika Störner (SPD). "Wir sind als Gremium gefordert, die Weichen zu stellen."