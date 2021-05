Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Ein "Klappstuhl-Frühstück" auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus ist in der Kurstadt momentan das Gesprächsthema Nummer eins. Was war passiert? In den vergangenen Tagen kursierte in den Sozialen Medien ein Video vom Sonntag, 25. April, in dem rund 30 bis 40 Menschen zu sehen sind, die ohne Maske, aber mit Abstand, mit Klappstühlen und -tischen auf dem Platz vor dem Rathaus sitzen, die Sonne genießen und gemeinsam frühstücken. "Das war keine angemeldete Versammlung", betont Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann auf Nachfrage.

Er sei in der Fußgängerzone unterwegs gewesen und habe die Veranstaltung gesehen. "Dann habe ich entsprechend darauf reagiert", schildert er. So habe er die Leute aufgefordert, ihre Tische und Stühle einzupacken und den Platz zu verlassen. "Man kann nicht einfach die Fußgängerzone für eine private Veranstaltung in Anspruch nehmen", sagt Deutschmann, "auch ohne Corona nicht."

Dass Deutschmann vor Ort war, war dem Zufall geschuldet, denn er war auf dem Weg zu einer angekündigten Veranstaltung im Kurpark, bei der Musiker von ihrem Balkon aus einige Lieder spielen wollten. "Wir wollten uns anschauen, ob wir das durchgehen lassen. Deshalb waren wir unterwegs." Einige der Frühstücker hätten sich nach der Auflösung der Versammlung auf dem Kirchplatz noch in den Kurpark begeben. "Da gab es dann eine ähnliche Situation", beschreibt Deutschmann. Daraufhin hätten die Musiker das Konzert von sich aus beendet.

Das "Klappstuhl-Frühstück" und das Video, das bei "Facebook" zu sehen waren, blieb den Bürgern in der Kurstadt nicht verborgen und lösten teilweise Unverständnis aus. Zu Wochenbeginn erreichten die Stadtverwaltung zahlreiche Anfragen. Daraufhin machte die Kommune am vergangenen Mittwoch auf ihrer "Facebook-Seite" öffentlich, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei die Ermittlungen aufgenommen und aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung sowie der unerlaubten Nutzung der Fußgängerzone Bußgeldverfahren eingeleitet habe. Rund die Hälfte der Teilnehmer habe man inzwischen ermitteln können, sagt Deutschmann. Dennoch seien die Stadt und die Polizei auf weitere Hinweise angewiesen.

In den Sozialen Netzwerken sorgten das Frühstück und die städtische Ankündigung, die Teilnehmer zu ermitteln, für eine kontroverse Diskussion. Vor allem die Definition einer Veranstaltung wurde kritisiert: "Veranstaltung? Da fehlt mir die Logik. Es wurde sich doch an alle Maßnahmen gehalten. Frische Luft und Sonne stärken das Immunsystem. Gut gegen Viren", schrieb ein Facebook-Nutzer. Eine Nutzerin kommentierte: "Unbescholtene Bürger sitzen in der Sonne und frühstücken. Was bitte ist daran eine Veranstaltung?" "Es gab Zeiten, da galt es als gesund, an die frische Luft zu gehen", postete wiederum eine weitere Nutzerin. "Erschreckend, was aus diesem Land geworden ist. Friedlich in der Sonne zu sitzen, ist also eine Straftat", drückte eine weitere Verfasserin ihren Unmut aus. Aber es gab für das Verhalten der Stadt auch Lob: "Richtig so. Keine Ahnung, warum manche immer die Grenzen des Erlaubten austesten müssen."

Angesichts der noch immer hohen Fallzahlen im Landkreis Heilbronn, das Gesundheitsamt meldete am Montag, Stand 15.30 Uhr, 1563 aktive Fälle (Bad Rappenau: 94 Fälle), sei es laut Deutschmann nach wie vor wichtig, Kontakte zu vermeiden und sich an die Einschränkungen zu halten. Für ihn seien solche Frühstücke, die bundesweit an vielen Orten stattfinden, auch unfair gegenüber Gastronomen, die seit Monaten keinen Regelbetrieb bieten dürfen und auch aufgrund der Sieben-Tage-Inzidenz – diese lag im Landkreis Heilbronn am Montag bei 203,5 – auch ihre Außenbereiche geschlossen halten müssen.

Auch am zurückliegenden Wochenende wollten sich einige Menschen wieder auf dem Platz vor dem Rathaus versammeln. Deutschmann und der Polizeivollzugsdienst waren dieses Mal vor Ort. "Wir wollten die Situation von vorn herein in ruhige Bahnen lenken", sagt Deutschmann. Teilnehmer, die mit Picknickdecke oder Stühlen ankamen, wies man darauf hin, dass es eine ähnliche Situation wie in der Vorwoche nicht geben werde. Die bis zu 15 Teilnehmer, die auf den fest installierten Bänken unterhalb der Kirche Platz nahmen, hätten sich friedlich verhalten. "Es gab keine Situation mit Konfliktpotenzial", sagt der Ordnungsamtsleiter.