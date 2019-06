Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. In das Projekt "Premium-Camping in der Kurstadt" kommt Bewegung. Seit 2017, als der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für eine Camping-Anlage mit mehr als 300 Stellplätzen und möglichen hochwertigen Chalets am Stadtrand gefasst hatte, befand sich BTB-Geschäftsführer Dieter Wohlschlegel, der den Stein für das Projekt ins Rollen gebracht hat, auf Investorensuche.

Nun geht diese für das mit vier bis fünf Millionen Euro veranschlagte Vorhaben in die heiße Phase. Drei potenzielle Investoren stünden bereit. Einer von ihnen habe schon Erfahrung und betreibe bereits einen Platz. Erste Planungen könnten im September dem Gemeinderat präsentiert werden.

Doch bis dahin gelte es noch einiges zu klären, betont Wohlschlegel im Gespräch mit der RNZ. "Es finden intensive Gespräche statt. Es geht um viele Kleinigkeiten." Beispielsweise muss der Investor die Erschließung des Geländes selbst übernehmen. Das heißt, er muss einen Anschluss an das öffentliche Straßen- und Wegenetz sowie an das Ver- und Entsorgungsnetz herstellen.

Es benötige zudem Duschen, Toiletten, eine Rezeption und gegebenenfalls einen Kiosk, an dem man sich mit dem Nötigsten versorgen könnte. Dies müsse laut Wohlschlegel detailliert geplant sein, damit die Kosten hierfür nicht das gesamte Projekt gefährden. Ebenso ist noch offen, ob der Investor gleichzeitig auch Betreiber der Anlage ist.

Momentan machen sich die Interessenten intern ihre Gedanken über die Anlage und wie dieser Platz künftig aussehen kann, um den Besuchern auch etwas Besonderes zu bieten. "Es wird ein Vier-Sterne-Campingplatz und nicht 08-15", sagt Wohlschlegel. Er könne sich vier Bereiche vorstellen. Einen für Durchgangstouristen mit Zelten, "Mobile Homes", Wohnmobile und Wohnwagen.

Vor allem die "Mobile Homes" könnten in Wohlschlegels Gedankenspiel für eine ansprechende Grundrendite sorgen. Beispielsweise könnten größere Firmen aus der Umgebung dort über Monate ihre Mitarbeiter einmieten. Der Markt für Ferienwohnungen beziehungsweise kleinen Appartements sei in Bad Rappenau gegeben.

Das vorgesehene Areal zwischen Tennisplätzen, Solebohrhäusern der Ludwig-Saline und dem Gewann "Hohenstadter Grund" ohne See, Berge oder einen Bachlauf, an dem man sich entspannen kann, sei von keinem der potenziellen Investoren als schlecht bezeichnet worden. Im Gegenteil: die ruhige Lage im Grünen habe es den Interessenten angetan. So seien der Zeitwald, die Gastronomie in der Salinenstraße und die S-Bahn-Station "Kurpark" in wenigen Minuten fußläufig gut zu erreichen.

Wohlschlegel ist optimistisch, dass über den Sommer ein Ergebnis erzielt wird. Der Camping-Tourismus liege auf Rang zwei hinter dem Städtetourismus. Seit 2007 verzeichne der Wohnmobil-Stellplatz in der Weinbrennerstraße eine steigende Zuwachsrate. Am zurückliegenden Wochenende sei er sogar ausgebucht gewesen.

Wohlschlegel weiß aber auch, dass die Kurstadt aktuell auch von der Bundesgartenschau in Heilbronn profitiert. Dennoch ist er sich sicher, dass ein Campingplatz durchaus laufen könnte. Im näheren Umfeld gebe es auch keine Anlage in dieser Größe. "Bad Rappenau hat einiges zu bieten", betont der BTB-Chef.