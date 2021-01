Wie das Stadtfest sind 2020 etliche Veranstaltungen Corona zum Opfer gefallen. Die BTB hat für 2021 einen gut gefüllten Veranstaltungskalender auf die Beine gestellt – In der Hoffnung, dass die Termine auch wahrgenommen werden können. Archivfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Seit knapp zehn Monaten sind Veranstaltungen in jeglicher Form rar gesät. Und wenn – vor allem über den Sommer – doch welche stattfinden konnten, waren sie meilenweit von ihrer ursprünglichen Fassung entfernt. Gerade Großveranstaltungen hatten in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen und Abstand halten keine Chance. Wie plant man etwas, dass man genau genommen in diesen Zeiten gar nicht planen kann? Mit dieser Aufgabe sahen sich die Mitarbeiter des Bad Rappenauer Touristikbetriebs (BTB) um ihren Chef Dieter Wohlschlegel in den vergangenen Wochen und Monaten konfrontiert.

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir so planen, als würde 2021 normal laufen", sagt Wohlschlegel. Der Jahresetat sehe so aus, dass man 2020 die Waage gehalten habe. Denn bei null Veranstaltungen habe man auch kaum Ausgaben. Im Umkehrschluss allerdings auch keine Einnahmen.

Viele Termine, die eigentlich bereits im Vorjahr stattfinden sollten und Corona zum Opfer gefallen sind, wurden in dieses Jahr verschoben. "Das war kein Problem", sagt Wohlschlegel. Auch weil viele Künstler sich frühzeitig dazu bereit erklärt hatten, auch bei den Ausweichterminen aufzutreten. Allerdings – und das betont Wohlschlegel im Gespräch mehrfach – werden in solch dynamischen Zeiten keine Verträge unterzeichnet beziehungsweise so gestaltet, dass sie bei einem Corona-bedingten Veranstaltungsverbot ohne Kosten aufgelöst werden können.

Der Pandemie zum Trotz hat die BTB einen gut gefüllten Veranstaltungskalender für 2021 auf die Beine gestellt. "Wir sind mit der Planung schon sehr weit", freut sich Wohlschlegel. Beispielsweise ist angedacht, den für Juli geplanten "Musiksommer" im Kurpark auszuweiten und diesen nicht nur an einem Wochenende, sondern über eine ganze Woche stattfinden zu lassen. Zum Auftakt soll es ein Gradierwerk-Konzert geben, verrät Wohlschlegel.

Bei der weiteren Planung merkt man aber, dass die BTB in ihren Überlegungen Corona und dessen Auswirkungen im Hinterkopf behalten hat. Denn für die Veranstaltungen im Rahmen des "Musiksommers" sollen zwei Mal zwei Meter große Carrés verkauft werden. In diesen können es sich die Besucher auf mitgebrachten Decken oder Liegestühlen gemütlich machen und den Klängen lauschen. Aber: "Wenn wir bestuhlen dürfen, werden wir das machen", sagt Wohlschlegel.

Verkauft werden sollen je Veranstaltung allerdings nur 130 bis 140 Karten, denn bei schlechtem Wetter will man mit dem Konzert ins Kurhaus ausweichen – und dort ist beim Einhalten der derzeit geltenden Abstände nur weniger als ein Drittel der normalen Zuschauerzahl (460) erlaubt. Gefördert von der Sparkasse Kraichgau soll eine Karte für eine Veranstaltung des "Musiksommers" zehn Euro kosten. Wohlschlegel findet dies "ein interessantes Angebot."

Auch das Parkfest, das 2019 eine erfolgreiche Premiere feierte, soll 2021 wieder stattfinden. "Wir stehen in den Startlöchern", sagt der BTB-Chef. Auch hier befinde man sich in guten Gesprächen, und die Künstler und Händler hätten ihr Kommen in Aussicht gestellt. "Nicht nur wir fiebern Veranstaltungen entgegen", betont Wohlschlegel. "Auch die Künstler sind heiß darauf, aufzutreten."

Angedacht sind auch die frequenzbringenden Veranstaltungen wie ein Keramik-Markt oder die Messe "Garten und Genuss". "Wir liegen nicht auf der faulen Haut, sondern bereiten alles vor", betont der kurstädtische Touristikchef. Im Prinzip sei alles fertig, und sobald man darf, müsse man nur das Papier aus der Schublade holen, "und dann ist das klar".

Doch die Veranstaltungen bergen auch ein Risiko, sagt Wohlschlegel. "Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird." Beispielsweise im Oktober könne man drei bis vier Einzel-Veranstaltungen, unter anderem von Kabarettisten, stattfinden lassen, aber "wir dürfen die Leute auch nicht überfrachten". Daher habe man manches bereits auf 2022 geschoben.

Trotz guter Vorbereitung ist BTB-Chef Wohlschlegel skeptisch, dass schon bald Veranstaltungen stattfinden können. "Wir haben zahlreiche Anfragen für das Frühjahr. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass vor Ostern etwas stattfinden kann." Seiner Meinung könne man das erste Quartal noch abhaken. Darüber hinaus müsse man sehen, dass man vieles unter freiem Himmel anbietet. Bei Veranstaltungen im Inneren könnten viele noch zurückhaltend sein, weil eine "latente Angst da ist. Es ist schwer vorstellbar, dass alle ins Kurhaus strömen."