Unter anderem für Baugebiete wie das geplante Areal „Neckarblick“ in Heinsheim werden sogenannte Öko-Punkte als naturschutzrechtlicher Ausgleich genutzt. Solche Punkte will die Stadt nun im Schwarzwald einkaufen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Kurstadt ist im Wandel. Zahlreiche Baugebiete werden aktuell geplant. Doch jedes dieser Vorhaben zwingt die Stadt sie naturschutzrechtlich auszugleichen. Wenn Flächen versiegelt werden, muss die Natur, so will es der Gesetzgeber, an anderer Stelle aufgewertet werden. Und das macht Bad Rappenau. Allerdings nicht auf eigener Gemarkung, sondern im Schwarzwald-Baar-Kreis. Denn in seiner Sitzung am Donnerstag im Schulforum der Verbundschule hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Ankauf von mehr als 3,5 Millionen Öko-Punkten ausgesprochen. Kostenpunkt: Rund 2,5 Millionen Euro.

"Wir haben viel vor in Bad Rappenau und sind gewillt, einige Baugebiete umzusetzen", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei, der vor der Ratsdebatte die Notwendigkeit des Ankaufs betonte. Denn: Das Öko-Punkte-Konto der Stadt weist momentan nur noch 130.000 Punkte auf. Geplante Maßnahmen wie die Erweiterung des Gewerbegebiets "Buchäcker" in Bonfeld, die Erschließung der Baugebiete in Heinsheim und Fürfeld oder "Kandel II" in der Kernstadt lassen den Bedarf an Öko-Punkten auf knapp 1,5 Millionen steigen. Mit Blick auf den Flächennutzungsplan werden langfristig sogar weitere 2,8 Millionen Punkte benötigt, führte Olivia Edwards vom Tiefbauamt aus. "Mit dem Zukauf können wir unseren Bedarf vorerst decken und uns wieder auf eigene Flächen konzentrieren."

Bei diesem Vorhaben spürte die Verwaltung wenig Gegenwind aus dem Gremium. Einzig Grünen-Fraktionschef Robin Müller hinterfragte das Planwerk: "Ich komme mir vor, als wären wir inzwischen die einzige Öko-Partei. Vielleicht geht viel auch einfach nicht, weil man es nicht ausgleichen kann." Er wünsche sich, dass man Ausgleichsmaßnahmen vor Ort ausführe und nicht im Schwarzwald.

Ihm sei auch bewusst, dass man nicht "mit einem Fingerschnippen drei Millionen Punkte" einfahren kann. Hierbei vertraue Müller auf das Tiefbauamt, das nach Möglichkeiten suchen soll, vor Ort Öko-Punkte zu akquirieren. "Nicht alle Ausgleichsmaßnahmen sind mit einem Flächenverbrauch verbunden", entgegnete Müller auf die Aussagen von Freie-Wähler-Sprecher Bernd Hofmann. Dieser hatte betont, dass die hiesigen Äcker eine sehr gute Qualität hätten und es schade wäre, wenn diese nicht zum Lebensmittelanbau genutzt würden. Als Beispiel nannte Müller die Aufwertung des Grundwassers, Lichtwalle oder Totholzhabitate, die Insekten als wichtiger Lebensraum dienen.

OB Frei versicherte, dass man nach Maßnahmen suchen werde, die benötigte Größenordnung allerdings nicht leisten könnte. "Die Landwirtschaft würde dann zwei Mal bluten", sagte Hauptamtsleiter Wolfgang Frank auf Nachfrage. Zum einen, weil sie ihre Flächen für die Baugebiete hergeben, und zum anderen, weil dann die Böden noch für die Ausgleichsmaßnahmen genutzt würden. "Diese Lösung ist die beste", ist sich Franke sicher. Für ihn sei es eine "Win-Win-Situation", denn die Region, in die nun das kurstädtische Geld fließt, sei sehr ländlich und erfahre nun eine Aufwertung. Für CDU-Fraktionschefin Anne Silke Köhler ist der Ankauf "ein Kompromiss". Es sei notwendig, die Baugebiete in den Ortsteilen voranzutreiben. Eine Zustimmung der CDU sei daher "folgerichtig". "Wenn für alle Seiten kein Nachteil entsteht, ob finanziell oder für das Ökosystem, wären wir doch falsch beraten, wenn wir zum Kauf dieser Öko-Punkte nein sagen würden", führte Hofmann aus.

Auf rund 18 Hektar soll zwischen Hüfingen und Donaueschingen, mit dem Auto mehr als 190 Kilometer von Bad Rappenau entfernt, eine einst intensiv genutzt Ackerfläche nun in ein artenreiches Grünland umgewandelt werden. Darüber hinaus soll der Niedermoorstandort wieder vernässt und Tümpel sowie Saumhecken geschaffen werden. Ziel ist es, dort wieder Kibitze, Kreuzkröten, Braunkehlchen und Wanstschrecken anzusiedeln. Gelingt dies, erhält die Stadt weitere eine Million Punkte. Die Beweidung soll mit Wasserbüffeln erfolgen.

Letztendlich stimmte das Gremium mit 26 Ja-Stimmen für den Ankauf. Ein Antrag der Grünen, nur die kurzfristig benötigen 1,2 Millionen Punkte anzukaufen, wurde nicht zur Abstimmung gestellt. Refinanziert werden soll der Zukauf über die Bauplatzpreise in den jeweiligen Wohngebieten. "Der Ankauf der Fläche, Ausgleichsmaßnahmen und die Erschließung: Das sind Dinge, die die Plätze nicht verbilligen", weiß auch der Hauptamtsleiter.

Während man im Schwarzwald nun ein neues Biotop aufbaut, geht man in Obergimpern in eines rein. Das Gremium befürwortete mehrheitlich eine möglich Bebauung im Außenbereich des Herrenwegs. Ein Areal, das von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg als Biotopverbund ausgewiesen ist. ÖDP und Grüne stimmten gegen den Beschluss.