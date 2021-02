Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Ob an den Stränden von Nord- und Ostsee, in den Alpen, in Mittelgebirgen, an Wäldern, Seen oder auch in Großstädten: Camping wird in Deutschland immer beliebter. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben die Übernachtungszahlen laut "Morgenpost" um 70 Prozent zugelegt. Und aufgrund der Corona-Pandemie ist die Nachfrage 2020 nochmals deutlich gestiegen. Auch die Kurstadt wollte bereits vor Jahren auf den Zug aufspringen und mit dem Trend gehen. Aber das Projekt "Premiumcamping", das eine Camping-Anlage mit mehr als 300 Stellplätzen und möglichen hochwertigen Chalets vorgesehen hatte, scheint auf Eis zu liegen.

"In 2020 hat gar nichts stattgefunden", sagt Dieter Wohlschlegel, Geschäftsführer des Bad Rappenauer Touristik-Betriebs (BTB). "Im Moment ist die Stimmung so, dass das Camping nicht dringend erforderlich ist." Jedoch sei man nach wie vor der Realisierung gegenüber nicht abgeneigt, falls es einen passenden Investor mit einem stimmigen Konzept gibt. "Wenn jemand kommt, dann werden wir auch darüber sprechen. Zuletzt sind die Gespräche aber versandet."

Nach dem Grundsatzbeschluss im November 2017 befanden sich Wohlschlegel und Thomas Krieg, Unternehmensberater bei der Firma Camping Concept, auf der Suche nach einem Geldgeber. Drei finanzstarke Interessenten sollen damals in den Startlöchern für Bad Rappenau gestanden haben, sagte Krieg einst dem Gemeinderat. Der Unternehmensberater aus Rastatt hat sich als Fachwirt auf Camping und Touristik spezialisiert und sah für die Bäderstadt "riesiges Potenzial" im Bereich Camping unter dem Gesichtspunkt Kur und Wellness. Jedoch holperte das Vorhaben immer wieder.

"Betreiber und Investoren sind nicht einfach zu finden", sagte Wohlschlegel bereits im September 2018 gegenüber dieser Zeitung. Er betonte damals, dass die Suche nicht wegen des Standortes – ohne See, Berge oder einem Bachlauf, an dem man sich entspannen kann – schwer sei, sondern es handle sich um eine "hohe Summe", die investiert werden müsste. "Ein Investor muss sich nicht nur überlegen, ob er in Bad Rappenau investieren möchte, sondern will auch wissen, wer den Campingplatz betreibt." Man könne die Anlage "nicht nebenher" betreuen, sondern nur mit einem 24-Stunden-Management, erklärte Wohlschlegel damals. Bei Vollbetrieb der Anlage rechnete er mit mindestens 82.000 Übernachtungen im Jahr.

Ende 2019 hatten BTB, Stadtverwaltung und Gemeinderat noch vergebens auf das angekündigte Konzept eines potenziellen Investors gewartet. Grund dafür sollen damals Unstimmigkeiten bei gewissen Modalitäten gewesen sein, beispielsweise bei der vorgesehenen Fläche. So seien sich beide Parteien nicht einig, ob die Fläche verkauft oder ein Vertrag über eine Erbpacht auf 99 Jahre geschlossen werden soll.

"2020 haben wir das Thema aus den Augen verloren", sagt Wohlschlegel. "Aber das heißt nicht, dass es keine Interessenten gibt. Ich habe noch Kontakt zu einem Interessenten." Im Frühjahr wolle er das Thema vielleicht wieder angehen, aber auch nicht forcieren. "Momentan haben die Leute andere Herausforderungen. Wir müssen erst sehen, wie alles wieder anläuft."

Die Nachfrage nach Wohnmobil-Stellplätzen in der Kurstadt scheint jedenfalls ungebrochen hoch zu sein. So habe der Wohnmobil-Tourismus im zurückliegenden Corona-Sommer laut Wohlschlegel noch einmal zugenommen. Und kürzlich ließ sich eine Gruppe französischer Landfahrer kurzzeitig trotz gesperrter Stellplätze in der Kur-stadt nieder.