Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Seit Jahren befindet sich die Kurstadt im Wachstum. Vor nicht allzu langer Zeit sind die beiden Baugebiete "Kandel" in der Kernstadt und "Kobach II" im Stadtteil Grombach an den Start gegangen. Die Bauplätze sind vergeben, und die Häuslebauer erfüllen sich bereits fleißig den Traum vom Eigenheim. Doch auch in anderen Teilen des Stadtgebiets sollen in Zukunft Baugebiet entwickelt werden. Bereits am Ende der Planung ist das Areal "Boppengrund II" in Bonfeld. Hier hat jüngst die Erschließung begonnen.

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Spatenstich hatten Mitarbeiter der Firma Scheuermann aus Heilbronn die Baustelle eingerichtet und den Oberboden in einem ersten Bauabschnitt abgetragen. 65 Bauplätze sollen auf dem rund 3,6 Hektar großen Gebiet entstehen. "Dafür werden insgesamt 3200 Meter Wasser- und Abwasserleitungen verlegt und 15.000 Kubikmeter Erde bewegt. 3500 Quadratmeter Asphaltflächen für Straßen werden gebaut und 2000 Quadratmeter Pflaster für Gehwege verlegt, zudem 3000 Meter Bordsteine gesetzt", fasste Ingenieur Hilmar Zapf vom Büro Bioplan in Sinsheim zusammen, das für Planung und Bauleitung verantwortlich ist. Die Straßen im Baugebiet sind als Ringstraßen geplant, sodass keine Wendeflächen erforderlich sind. An den Kreuzungen sind barrierefreie Querungshilfen geplant. Kleinere öffentliche Parkplätze sind über das Gebiet verteilt vorgesehen.

"Unser Ziel ist, die Erdarbeiten bis Ende 2021 abzuschließen", sagte Rolf Scheuermann, Geschäftsführer der beauftragten Baufirma. Abhängig vom Wetter sollen die Erschließungsarbeiten im Frühsommer 2022 abgeschlossen werden. Für die Entwässerung, den Straßenbau und die Wasserversorgung rechnet die Kommune mit Ausgaben von rund 2,3 Millionen Euro.

Beinahe hätte die Corona-Pandemie dem Baugebiet vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn als im Vorjahr die erste Welle für zahlreiche Infektionen mit dem damals neuartigen Virus sorgte und das öffentliche Leben lahmgelegt hatte, waren die Auswirkungen der Pandemie auch mit Blick auf die kommunalen Finanzen noch völlig unklar. Daher erließ der Gemeinderat im Juli 2020 eine Haushaltsperre und stoppte angedachten Erschließungen der Baugebiete "Halmesäcker" in Fürfeld, "Neckarblick" in Heinsheim" und die Nord-Erweiterung des Gewerbegebiets "Buchäcker" in Bonfeld. Auch "Boppengrund II" sollte verschoben werden. Dies verhinderte jedoch das Gremium nach einem Antrag der CDU-Fraktion mit 20 Nein-Stimmen. Corona bestimme das Denken und Handeln, sagte Fraktionsvorsitzende Anne Silke Köhler damals, doch es sei auch ein "Signal an die Wirtschaft", wenn man in den Stadtteilen die örtliche Entwicklung weiterführe. Und nun sind alle Beteiligten froh, diesen Weg gegangen zu sein.

Aber auch in Fürfeld soll es nun bald losgehen, sagt Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder im Gespräch mit der RNZ. Er hofft, dass die notwendigen Rettungsgrabungen noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden können. Diese Arbeiten dauern circa ein Jahr, sodass Anfang 2023 mit der Erschließung begonnen werden könnte.

Beim Heinsheimer "Neckarblick" ist man inzwischen so weit, dass in Kürze die Erschließungsplanung abgeschlossen werden kann. Dann wird das Vorhaben zur Genehmigung beim Landratsamt in Heilbronn eingereicht, zudem Bedarf es noch einen Maßnahmenbeschluss des Gemeinderats. "Hier sind noch ein paar Hürden zu nehmen", sagt Haffelder.

Noch "ganz am Anfang" steht hingegen das Baugebiet "Mittlerer Flur" in Zimmerhof, das neben der Ansiedlung des Norma-Markts realisiert werden soll. Dieses Areal befindet sich noch in der Entwurfsplanung. Erste Überlegungen wurden jüngst dem Gemeinderat vorgestellt, der noch Handlungsbedarf sah (wir haben berichtet).

In Obergimpern steht künftig die Nachverdichtung im Mühlbergweg an. Und Wollenberg soll am westlichen Ortsrand ein kleines Mischgebiet bekommen. Auch in Treschklingen soll es neuen Wohnraum geben. Hier müsse sich die Stadt nun zunächst überlegen, was auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses "Zur Krone", das abgerissen wurde, geschehen soll. Und im Flächennutzungsplan ist im Gewann "Rosenäcker" noch ein Baugebiet vorgesehen. "Aber das liegt ganz weit in der Zukunft", sagt Haffelder. Ebenso wie die Erweiterung des Kernstadt-Baugebiets "Kandel II".