Im Mai sollten in der Bonfelder Herbststraße die Bagger rollen. Doch daraus wird zunächst nichts. Aufgrund zu hoher Preise hat die Stadt die Ausschreibung aufgehoben. Die Arbeiten sollen zur Jahresmitte erneut ausgeschrieben werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Die geplante Sanierung der Herbst- sowie der Martin-Luther-Straße in Bonfeld ist vorerst auf Eis gelegt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufhebung der Ausschreibung für die zu vergebenden Arbeiten. Grund hierfür sind die zu hohen Angebotspreise, die die Stadt erhalten hatte.

Im Rahmen der Neugestaltung wurden Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten mit der Vorgabe die Arbeiten an einen Bieter zu vergeben ausgeschrieben. Die Stadt rechnete für die Kanal- und Straßenbauarbeiten mit Ausgaben in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro. Das Angebot der Firma Hauck aus Waibstadt lag mit mehr als 1,8 Millionen Euro deutlich über der Planung. "Zu dem Preis wollen wir das nicht umsetzen", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei in der Ratssitzung. "Damit wollen wir auch zeigen, dass es eine Grenze gibt."

Auch der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe, der den Auftrag für die Wasserleitungsarbeiten zu vergeben hat, befürwortete die Aufhebung. Für CDU-Gemeinderat Ralf Kochendörfer war die Entscheidung "bedauerlich, aber verständlich". Auch Bernd Hofmann (FW), der in Bonfeld lebt, fand die Aufhebung in Ordnung. "Es ist mir Recht, dass es aufgehoben wird."

Jedoch solle man dranbleiben und nicht ein Jahr verstreichen lassen. Man solle "schnell wieder ausschreiben". Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder rechnete im Gespräch mit der RNZ damit, dass man die Arbeiten zur Jahresmitte erneut ausschreiben wird, sodass "zu Jahresbeginn 2020 begonnen werden kann".

Durch das Land Baden-Württemberg ist für die geplante Maßnahme eine Fördersumme in Höhe von rund 358.000 Euro zu erwarten. Hierfür müssten die Arbeiten allerdings bis Ende 2020 fertiggestellt werden. "Das können wir definitiv nicht mehr schaffen", betonte Haffelder. Planmäßig sollte die Maßnahme im Mai 2019 beginnen und im November 2020 abgeschlossen sein. Damit die Fördergelder aber nicht verfallen, wolle man nun beim Regierungspräsidium Stuttgart einen Antrag zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 2021 beantragen. "Wir haben telefonisch schon vorgefühlt. Wir sind nicht die einzige Gemeinde mit diesem Problem. Wir haben noch keine Zusage, aber die Chancen stehen gut", meinte Haffelder.

Ebenfalls aufgeschoben ist die Realisierung von sechs neuen Parkplätzen für Anwohner und Gastronomie-Besucher. Noch in der Januarsitzung hatte sich das Gremium um die Anzahl der Stellflächen und einen möglicherweise entfallenden Kirschbaum gestritten (wir haben berichtet). Die Entscheidung, den Baum zu erhalten und auf drei weitere Parkplätze zu verzichten, hat trotz der Aufhebung der Ausschreibung weiterhin Bestand.