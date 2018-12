Von Detlef Brötzmann

Bad Rappenau-Bonfeld. Die Teilortwehren Bonfeld, Fürfeld und Treschklingen der Kurstadt Bad Rappenau sind nun unter einem gemeinsamen Dach. Am Samstag wurde das Feuerwehrhaus im Bonfelder Industriegebiet Buchäcker feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben.

Damit ist die lange geplante Zusammenlegung der drei Teilortwehren zu einer gemeinsamen "Abteilung Süd" Realität geworden. Kreisbrandmeister Uwe Vogel überbrachte zum Einweihungsfestakt in der Fahrzeughalle die Grüße und Glückwünsche des Landkreises Heilbronn. "Heute ist ein guter Tag für die Region", stellte Vogel heraus und verdeutlichte, dass der Abschluss des Neubaus, die Zusammenlegung dreier Abteilungen bedeute. "Der Alarm für das neue Feuerwehrhaus wurde heute freigeschaltet. Es bringt eine neue Struktur in ihre Feuerwehr", machte Vogel weiter klar und appellierte an die Wehrleute, sich der neuen Herausforderung zu stellen: "Durch Ausbildung werden sie einen höheren Grad der Professionalisierung erreichen."

Dass die Abteilung Süd mit insgesamt 80 Einsatzkräften eine ganz andere strategische Bedeutung hat, als die bisher kleinen Teilortwehren, war aus den Worten von Vizekommandant Thomas Wachno herauszuhören. So wurde mit einem Probealarm am Freitag der Alarmierungsplan geändert. Bei einem Containerbrand fährt jeweils im Wechsel einer der drei Abteilungszüge aus. Bei einem kleinen Alarm sind es die Löschzüge eins und zwei mit 50 Mitgliedern. Geht ein Vollalarm ein, rückt die gesamte Einheit Süd aus.

"Glück auf" wünschte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Reinhold Gall, der vom neuen Gebäude sichtlich beeindruckt war. "Einen so tollen Jugendraum wie hier habe ich selten gesehen. Das Haus wird voll werden." Damit spielte Gall auf den Zuwachs der 29-köpfigen Jugendfeuerwehr Süd an, die aufgrund des neuen Feuerwehrhauses weiteren Zulauf bei den Jugendlichen verzeichnete.

"Es ist ein hervorragendes Gebäude geworden. Ein Feuerwehrgerätehaus, das allerhöchsten Standards genügt", schwärmte Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Die Feuerwehr hat eine Beitrag dazu geleistet", lobte der Rathauschef, der die Einweihungsfeier als Startschuss bezeichnete. Ein Tag der offenen Tür für die Bürger soll folgen. "Das Feuerwehrhaus ist ein Symbol dafür, dass sich Feuerwehrangehörige heimisch fühlen, drei Abteilungen ziehen in dieses Haus, diese Heimstätte ein", sagte Frei und an die Feuerwehr gerichtet: "Verstehen sie es als eine Wertschätzung der Feuerwehr."

4,9 Millionen Euro waren für das neue Domizil veranschlagt. Wie Frei gegenüber der RNZ bestätigte, sollen die tatsächlichen Baukosten in diesem Rahmen geblieben sein. Felix Mann, Kommandant der Gesamtwehr Bad Rappenau, danke dem Gemeinderat, dem alten, wie auch dem neuen Oberbürgermeister für den Bau des modernen Feuerwehrhauses. "Der Mitgliederzuwachs bei der Jugendfeuerwehr hat bewiesen, was in dieser Fusion steckt", stellte Mann heraus. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Personalstärke in der Einsatzabteilung lange hoch gehalten werden kann und wünschte eine gute Zusammenarbeit.