Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Nachdem der Online-Vorverkauf via "Reservix" und in allen "Reservix"-Vorverkaufsstellen für den dritten Anlauf der siebten Auflage des "Blacksheep"-Festivals (zwei Mal mussten die Verantwortlichen Corona-bedingt absagen) im Bonfelder Schlosspark bereits in vollem Gang ist, sind die Tickets ab sofort auch bei regionalen Partnern erhältlich.

Diese sind in Bad Rappenau die Buchhandlung Passepartout und die Firma "InDrink", in Bad Wimpfen "Tabak Klenk", in Bonfeld die Bäckerei Betz und in Leingarten die Firma Diem. Tagestickets gibt es ab 47 Euro, VIP-Tickets ab 105 Euro. Das Ticket für alle drei Tage kostet im kommenden Jahr 170 Euro.

Mit dem Ticketvorverkauf steigt bei den Verantwortlichen die Freude auf entspannte Festivaltage im nächsten Sommer. Stand heute werden von 23. bis 25. Juni 2022 rund ums Bonfelder Schloss wieder 17 Bands auf drei Bühnen spielen, darunter Künstler wie Konstantin Wecker, Steve’n’Seagulls, Uriah Heep, Stefanie Heinzmann, die Red Hot Chilli Pipers und Alphaville.

Jedoch gibt es im Festival-Line-up auch eine Änderung: Der schottische Rocksänger und ehemalige Genesis-Frontmann Ray Wilson hat seinen Auftritt vor wenigen Tagen aus privaten Gründen abgesagt. Die Suche nach einem passenden Ersatz läuft, teilt das "Blacksheep"-Team mit.

Mit dem Vorverkauf für das Festival 2022 bei den regionalen Partnern beginnt dort auch der Vorverkauf für die beiden aktuellen Herbstveranstaltungen der Kulturinitiative. Das Gitarrenduo Café del Mundo kommt am Samstag, 30. Oktober, ab 19.30 Uhr mit seinem Programm "Flamenco and Guitars", begleitet von der spanischen Flamencotänzerin Azucena Rubio-Calle.

"Django3000" rocken bei der "Gaudi im Advent" das Publikum am Samstag, 27. November, ab 20 Uhr. "Monobo Son" mussten absagen, auch hier wird es einen Ersatz geben. Beide Veranstaltungen finden im Kursaal in Bad Wimpfen statt. Alle Infos rund um das Festival und um die Herbstveranstaltungen gibt es auf www.blacksheep-kultur.de.