Zum ersten Mal haben die Verantwortlichen des „BikiniArtMuseums“ an einer Auktion teilgenommen. Statt dem anvisierten Bond-Bikini gab es am Ende ein Stück von Elisabeth Taylor. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Müde aber glücklich sind die Verantwortlichen des "BikiniArtMuseum" (BAM) in Bonfeld an diesem Freitagmorgen. Kein Wunder: Schließlich hatten sich Museumsleiter Maximilian Lang und Kuratorin Lisa Otten – per Video mit der Eigentümerfamilie Ruscheinsky verbunden – die Nacht um die Ohren geschlagen und aus der Kurstadt heraus an einer Auktion in Los Angeles teilgenommen. "Das war für uns absolutes Neuland", sagt Lang im Gespräch mit der RNZ. Am Ende erhielt das BAM beim Bademoden-Ensemble, das Hollywood-Legende Elisabeth Taylor 1957 im Film "Raintree County" getragen hat, den Zuschlag. Und das zum Schnäppchenpreis von 4000 US-Dollar – dem Mindestgebot. "Das ist für uns ein richtiger Glücksgriff." Zum Vergleich: Ein Abendkleid von Marylin Monroe kam für 475.000 US-Dollar unter den Hammer.

Eigentlich waren die Augen der Verantwortlichen aber auf den Bikini gerichtet, den Ursula Andress im ersten James Bond "007 jagt Dr. No" getragen hat. Das Mindestgebot lag bei stattlichen 300.000 US-Dollar. Letztendlich sagte aber auch das BAM "No" zu dem Stück Stoff. "Das Problem sind die Zusatzkosten", erklärt Lang. Denn mit dem Gebot sei es nicht getan. Hinzu kämen 30 Prozent Provision, Steuern und Versand. Da liege man schnell bei 400.000 bis 450.000 Euro – und das nur mit dem Mindestgebot. "Wir haben die Auktion natürlich verfolgt. Aber es hat sich nichts getan. Das hat uns verunsichert", sagt Lang. Schließlich scheint sich der Verkäufer verpokert zu haben. Weltweit waren sich wohl die Experten einig, dass eine Versiebenfachung des Preises inklusive aller Nebenkosten – 2001 wurde der Bikini für 40.000 Pfund verkauft – nicht realistisch ist.

Dennoch wolle man den "bekanntesten Bikini der Welt", dem die kürzlich verstorbene Schauspiellegende Sean Connery, der erste und für viele der beste James Bond, ziemlich nahe kam, im Blick behalten. "Wenn sich eine Chance ergibt, werden wir auch künftig bei Auktionen dabei sein."

Trotzdem sind die Verantwortlichen mit der Auktionsnacht zufrieden. Das historische Badekostüm von Elizabeth Taylor ergänzt die ohnehin schon große Sammlung von Badekleidern großer Filmstars. Es befinden sich bereits Marilyn Monroes Spitzen-Badeanzug sowie Bademoden von Brigitte Bardot, Scarlett Johansson und Esther Williams in der Dauerausstellung. "Das rote historische Strick-Badekostüm mit Stoffgürtel und Badehaube aus dem 19. Jahrhundert ist für uns von großer historischer Bedeutung und bietet nun eine einmalige Gelegenheit, unsere Sammlung und damit auch unsere Hollywood-Kompetenz zu vertiefen", erklärt Otten. Wann es in der Kurstadt eintrifft und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist laut Lang noch unklar.

Bei drei weiteren Geboten war das Museum erfolgreich: Eine Fotosammlung des Hollywood-Blockbusters "Der weiße Hai" von 1975, Rod Steiger als lebensgroße Puppe, der den amerikanischen Filmdiven nun im Museum Gesellschaft leisten kann, sowie eine Original-Walt-Disney-Gipsfigur von Arielle der Meerjungfrau für den Kinder-Bereich. Allerdings musste man sich bei dem Badekleid von Sophia Loren geschlagen geben, bis zum Betrag von 12.000 US-Dollar lag man dort vorne. "Der Mitbieter war sehr hartnäckig", sagt Lang. Nur Sekunden nachdem das BAM sein Gebot erhöht hatte, habe er bereits mitgezogen. Irgendwann sei der Betrag erreicht gewesen, den die BAM-Verantwortlichen nicht mehr mittragen wollten. Letztendlich ging das Badekleid für 13.000 US-Dollar über den Tresen.

"Unverhofft kommt oft" wird sich nun wohl auch ein Fan des weltweiten ersten Museums für Bademoden denken. Denn das BAM hatte im Zuge der Versteigerung des Bond-Bikinis ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem man seinen Tipp, für welchen Preis der Bikini verkauft wird, abgeben konnte. Ironischerweise freut sich nun die Teilnehmerin mit dem niedrigsten Gebot von 1,20 US-Dollar. Die Niedrigtipperin kann jetzt ein Wochenende im Deluxe-Penthouse "Bikini-Cube" des Best-Western-Hotels in Bad Rappenau genießen und erhält zudem freien Eintritt in das BAM.