Von Friedemann Orths

Bad Rappenau-Babstadt. Überschwemmungen bei Starkregen sind den Babstadtern bekannt. Zuletzt war das im Juni 2016 passiert, als das Wasser bei Anwohnern des Wiesentalwegs über 1,80 Meter in der Wohnung stand. Auch Oberbürgermeister Sebastian Frei, der aus diesem Grund zu Bürgerversammlung und Dialog in die Sporthalle geladen hatte, weiß, dass Überflutungen "schon länger ein Thema" sind. Und die Babstadter kamen zahlreich, sogar zusätzliche Stühle mussten aufgestellt werden.

Dominika Jagiella vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt, die schon im September das Starkregen-Konzept im Gemeinderat vorgestellt hatte, präsentierte den rund 80 Interessierten nun das erstellte Konzept. Auch mögliche Maßnahmen gegen eine Überflutung der betroffenen Babstadter Ortsteile waren Teil ihrer Präsentation.

Ausgemacht hatte das Ingenieurbüro fünf Gebiete, aus denen bei starken Unwettern Wasser in den Ort fließt: Linsenberg und Hagelhöhe im Norden beziehungsweise Nordwesten, Schlosspark im Westen/Südwesten, Dammstraße/Feuerwehr im Süden/Südosten sowie das Gebiet Waldäcker/Mühlbach im Nordosten.

Wichtig sei hierbei jedoch, wie Frei und Jagiella betonten, dass im Simulationsbild davon ausgegangen werde, dass alle Kanäle bereits ausgelastet seien, hier also von einem "worst case"-Szenario gesprochen wird. Dennoch war ein Raunen von möglichen betroffenen Anwohnern in der Halle zu vernehmen.

Im Bereich Linsenberg, also Friedrichstraße und Ludwigstraße, flösse das Wasser von Norden über die Straßen ab und sammelte sich in Senken. Tiefpunkt sei die Ludwigstraße Nummer 33. Das Wasser flösse dann weiter in den Mühlbach.

Im Bereich Hagelhöhe, wo es bereits ein ausreichend dimensioniertes Rückhaltebecken gibt, sei im Extremfall problematisch, dass das ablaufende Wasser in einen offenen Graben am Sportplatz laufe, der jedoch nicht den gesamten Abfluss fassen könne. Die Folge: ein Tiefpunkt vor dem Rückhaltebecken in der Linsenbergstraße; größere Wassermengen überfluteten Sport- und Spielplatz und Wasser sammle sich in Senken an der Schule.

Wasser, das aus Südwesten in Richtung Schlosspark strömt, überlaste den dortigen Graben. Dies führe zur Überflutung von Gebäuden in der Obergimperner Straße östlich des Schlossparks.

Im Bereich Dammstraße/Feuerwehr ergebe sich ein hohes Risikopotenzial für die an der Bahnstrecke parallel zur Dammstraße entlanglaufende Straße. Hier könnte das Wasser über einen Meter hoch stehen. Am Mühlbach würden Grundstücke durch Wasser von Norden, das der Bach nicht mehr aufnehmen kann, überflutet.

Besonders hohes Risiko ergebe sich so für den Ortskern, hier herrsche das größte Schadenspotenzial. Obergimperner Straße und Wiesenweg werden, wie 2016 geschehen, überflutet.

Die wichtigste Maßnahme, die Jagiella vorgeschlagen hatte - das neue Rückhaltebecken "Zehnmorgen" am Ortsausgang Richtung Obergimpern - konnte laut Frei noch nicht realisiert werden, da man sich zunächst uneinig wegen der Kosten gewesen sei und deshalb die Analyse abwarten wollte. Jetzt sei klar, dass man das Thema angehen werde und habe bereits Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt.

"Wir geben uns alle Mühe, dass es so schnell wie möglich gebaut wird." Die nötigen finanziellen Mittel für das Rückhaltebecken sollen bereitgestellt werden. Dennoch könnten die Maßnahmen länger dauern, da beispielsweise der Naturschutz berücksichtigt werden müsse. "Man kann nicht überall etwas hinbauen", sagte das Stadtoberhaupt.

Dennoch gebe es weitere Maßnahmen, "kleinere Dinge", die "unbürokratischer" angegangen werden könnten, wie beispielsweise die Vergrößerung des Durchlasses an der Schlossparkmauer in Richtung Obergimperner Straße. Die hat die Stadt schon durchgeführt. Auf Nachfrage eines Bürgers, was denn noch erfolgt beziehungsweise geplant sei, konnte Erich Haffelder, Leiter des Tiefbauamts, das Ausputzen des Grabens aus Richtung des Schlossparks nennen, womit ein Notentlastungsweg erstellt worden sei.

Konkret in Planung seien Maßnahmen am Graben/Wall am Linsenberg, sodass Wasser direkt zum Mühlbach geleitet werden könne. Weiterhin sollen Gräben, so dies möglich sei, ausgeputzt werden. Der Sportplatz soll im Ernstfall mithilfe einer Mauer, die auch als Tribüne dienen könnte, als Rückhaltebecken dienen.

Kritisch sahen einige Bürger die Belastbarkeit des Mühlbachs: Der Durchlass im Wiesenweg bei den Schrebergärten sei mit seinen 1,40 Metern Durchmesser ein kritischer Punkt. Die Stadt stimmte zu, dass der Durchlass vergrößert werden müsse. Die Vorschläge der Bürger möchte die Stadt alle prüfen und eine Gesamtlösung schaffen. "Bei dem, was aus der Vergangenheit und der Analyse absehbar ist, wollen wir das Mögliche tun", versicherte Frei. Dennoch müsse sich jeder Bürger im Klaren sein, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gebe. Weder in Babstadt noch in ganz Deutschland. Zumindest die Erhöhung von Lichtschachtoberkanten könne die Keller einiger Häuser sicherer machen, schlug das Ingenieurbüro vor.

Auf Vorschlag der Bürger wurde zudem eine gemeinsame Ortsbegehung geplant, sodass die Betroffenen sich selbst ein Bild machen können. Wann diese stattfindet, werde die Stadt noch rechtzeitig bekannt geben. Zudem wolle die Stadt an den Stellen Prioritäten beim Hochwasserschutz setzen, wo die Gefahr am größten sei.

Ebenso werde man mit Betroffenen sprechen und die Präsentation des Büros online zur Verfügung stellen. Auch auf Kritik einiger Anwohner reagierte die Stadt: Man wolle sich nun mehr um zugewachsene Gräben oder versandete Rohre kümmern, um einer Überflutung vorzubeugen, versicherten Frei und Hoffelder.