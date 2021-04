Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Eine unruhige und kurze Nacht liegt an diesem Donnerstagmorgen hinter mir. Wirklich ausgeschlafen und fit fühle ich mich nicht. Viel zu viele Gedanken haben mich zuletzt beschäftigt. Dennoch: Die Arbeit ruft. Über die Autobahn fahre ich wie vereinbart von Mannheim nach Bad Rappenau. Mein Auto parke ich am Salinenpark. Der bis dato wolkenverhangene Himmel klärt so langsam auf. Zehn Grad Celsius zeigt das Thermometer in meinem Wagen an.

Ob die kurze Hose wirklich die richtige Wahl war? Ich schnüre mir meine Wanderschuhe, ziehe mir eine Jacke an und begebe mich zum Gradierwerk. Dort wartet sie bereits auf mich – Monika Haas von der Kur- und Klinikseelsorge. Mit ihr laufe ich an diesem Frühlingsmorgen den Besinnungspfad ab – er ist die Sehenswürdigkeit des Monats der Stadt.

Nach einem kurzen "Hallo" weist Haas mich bereits auf die erste Station des Pfades hin – das Gradierwerk. Hier steht der Atem im Vordergrund. "Die salzhaltige Luft tut gut. Nehmen Sie Ihren Atem wahr", sagt sie. "Ohne Atem kein Leben." Wir verharren einen Moment und nehmen tiefe Atemzüge. Ich merke, dass ich wacher und motivierter werde. So begeben wir uns auf den rund 4,5 Kilometer langen Rundweg.

Dieser ist zwischen 2009 und 2010 entstanden, erzählt mir Haas. Die frühere Pfarrerin Ingrid Knöll-Herde sei damals regelmäßig abends durch die Parkanlagen spaziert. Eines Tages sei dann die Idee gekommen, zusammen mit dem Bad Rappenauer Touristik Betrieb (BTB) den Besinnungspfad ins Leben zu rufen. "Wir wollen die Möglichkeit und die Anregungen geben, unter die Oberfläche zu schauen", sagt Haas während wir uns der zweiten von insgesamt 15 Stationen, einem bemoosten Baumstumpf, nähern. "Der Baum ist zwar längst weg, trotzdem geht das Leben am Stumpf weiter", beschreibt Haas.

Ich lasse die Worte auf mich wirken und höre das Leben um uns herum. Hummeln summen umher. Im Unterholz rascheln Hasen. Und durch das Dickicht der Baumkronen bahnen sich die Sonnenstrahlen ihren Weg auf mein Gesicht.

Ein schelmisch blickendes Wurzelwerk und eine Hütte laden an Station vier zur „Rast“ ein. Foto: Dezort

Durch den an diesem Morgen idyllisch anmutenden und nahezu menschenleeren Wald laufen wir zu den nächsten Punkten des Besinnungspfades. An Station drei, Kreuzwege, werde ich mit der Frage konfrontiert, welchen Weg ich nun gehen will. Auch dies lasse sich leicht auf das richtige Leben adaptieren, sagt Haas. Wir entscheiden uns schnell für eine Richtung und erreichen nur wenige Minuten später eine Holzhütte mit einem schelmisch dreinblickenden Wurzelwerk. Auf ihren geführten Spaziergängen mache sie hier häufig Rast, erklärt Haas. Rast ist auch der Name der Station.

Nach einigen Stationen im Wald weist auf einem Feldweg eine in Schotter eingelassene Platte die Richtung (Bild rechts, unten). Foto: Falk-Stéphane Dezort

Im Gespräch über dies und das vertieft, zeigt Haas plötzlich auf einen großen, schier endlos hohen Baum – eine Buche, deren Krone kaum zu sehen ist. "Was gibt Ihnen Halt? Wo sind Ihre Wurzeln?", fragt sie mich. Während ich noch über meine Antwort nachdenke, zeigt Haas mir bereits die nächsten Parallelen zwischen Wald und menschlichem Leben auf. Station sechs nennt sich "Lebensgemeinschaft". Hier stehen viele Bäume eng beieinander. "Ihre Entfaltung zur Seite ist begrenzt, das erhöht Ertrag und Qualität des Holzes. Die Bäume geben sich auch gegenseitig Halt und Schutz. Doch stehen sie auch in Konkurrenz zueinander um das Licht von oben."

Ihre Worte beschäftigen mich, ich werde kurzzeitig ruhiger und finde mich gedankenverloren an Station sieben, der "Kreuzwegmeditation", wieder. "Das ist die einzige Station, die für den Waldweg aufgebaut wurde", erzählt sie. Nach einem Barfußpfad sowie einem Wasserlauf samt Brücke, die überquert werden muss, geht es raus aus dem Wald hinauf auf die Felder kurz vor Bad Wimpfen. Eine in Schotter eingelassene Platte weist uns auf dem Höhepunkt des Feldwegs die Richtung. Hier eröffnet sich zudem ein sehenswerter Blick auf Hohenstadt und den Ortseingang der Nachbarstadt. Wohl deshalb heißt Station zehn auch "Blick in die Landschaft".

Entlang von Bahngleisen und Strommasten (Station elf,) führt der Pfad wieder zurück in den Salinenpark. Foto: Falk-Stéphane Dezort

An Bahngleis und Strommasten (Station elf) entlang, gelangen wir zum nächsten Aussichtspunkt: "Blick auf die Saline". Haas erzählt von der Sole-Entdeckung und dem Wandel der heutigen Kurstadt. Im letzten Drittel nimmt die Geschichte der Gemeinde einen großen Teil des Pfades ein. Am ehemaligen Tretrad zur Soleförderung steht das Thema Arbeit im Vordergrund. "Ein Thema, das auch bei uns heutzutage noch tretmühlenartig sein kann. Es ist etwas, das zur Selbstverwirklichung und zur Würde beitragen kann, nicht abhängig sein zu müssen."

Am Labyrinth im Salinenpark endet wenig später unser Spaziergang. "Er ist ein Sinnbild für den Lebensweg. Es ist nicht immer leicht, die Orientierung zu behalten." Dennoch gebe es keine Sackgassen. "Egal wie weit der Weg ist, er führt zum Ziel. Auch mit unkalkulierbaren Seiten, irgendwann kommen alle an." Mich führte der Weg an diesem Tag noch fit und aufgeweckt in die Redaktion und am Abend zu meiner Partnerin. Das Erlebte wirkte auch einige Zeit nach dem Rundgang noch nach.