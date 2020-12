Bad Rappenau. (rnz) Eine spontane Zusammenarbeit hat sich im Zuge der aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in Bad Rappenau ergeben. Die Rock-Apotheke zur Ludwigs-Saline und die Buchhandlung "Passepartout" werden während der Ausgangsbeschränkungen einen gemeinsamen Lieferservice anbieten.

So können Kunden telefonisch oder per E-Mail bestellte Artikel der Buchhandlung vom Botendienst der Rock-Apotheke zugestellt bekommen. Wie Annick Achour, die Inhaberin von "Passepartout" sagte, sei es ihr sehr wichtig, auch in schwierigen Zeiten als Handel vor Ort für die Kunden da zu sein. Und was gibt es Schöneres, als über die stillen Tage ein spannendes oder beruhigendes Buch zu lesen?

Für Katharina Weilbrenner von der Rock-Apotheke war es selbstverständlich, dem benachbarten Buchhandel am Kirchplatz in Bad Rappenau unter die Arme zu greifen: "Da die Apotheke sowieso bis zu zweimal täglich die Teilorte von Bad Rappenau, aber auch Neckarbischofsheim, Siegelsbach, Hüffenhardt, Helmstadt-Bargen und Bad Wimpfen anfährt, können wir so den Kunden neben den richtigen Medikamenten auch noch interessante Bücher liefern."

Doch nicht "nur" der Botendienst und das Engagement für einen lebendigen Einzelhandel vor Ort verbindet die beiden Unternehmen. Besonders stolz sind sie auch, dass die Stromversorgung und damit auch der Botendienst dank des Stroms von der "Bürger-Energie-Genossenschaft" Kraichgau zu 100 Prozent CO2-neutral und ebenfalls aus der Region ist. Georg Zwölfer, der Mitinhaber der Buchhandlung, freut sich ganz besonders, mit der Genossenschaft einen Stromanbieter gefunden zu haben, der die Energiewende vor Ort vorantreibt.