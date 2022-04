Bad Friedrichshall. (pol/rl) Lebensgefährlich verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitag in einer Asylbewerberunterkunft. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Am Freitagnachmittag kam es in der Unterkunft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Männern in einem Zimmer. Der 43-jährige Bewohner versuchte, den Streit zu schlichten. Dabei fügte ihm einer der Streitenden, ein 24-Jähriger, mit einem Messer eine lebensgefährliche Stichverletzung zu.

Der 43-Jährige rannte daraufhin blutend aus der Unterkunft die Straße entlang zu einem Bürogebäude. Dort wurden Rettungskräfte verständigt. Im Krankenhaus konnte der 43-Jährige mit einer Notoperation gerettet werden.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen in der Asylbewerberunterkunft fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Teil des Industriegebiets eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 an die Polizei wenden.