Gemmingen-Stebbach. (pol/rl) Wegen eines Lastwagenbrandes voll gesperrt wurde die Bundesstraße B293 zwischen Stebbach und Eppingen-Ost in der Nacht zum Samstag. Laut Polizeibericht bemerkte der Fahrer eines Sattelzuges gegen 23.30 Uhr kurz nach der Einmündung Stebbach, dass Rauch aus dem Heck seines Fahrzeugs kam und hielt kurz danach an.

Obwohl er noch versuchte das Feuer am hinteren Radlauf zu löschen, griff das Feuer auf den Auflieger über. Danach konnte der Fahrer noch das Zugfahrzeug vom Auflieger trennen und in sicherer Entfernung abstellen. Der Auflieger samt geladenem Gefahrgut geriet in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten kam es zu Verpuffungen der zum Teil explosiven Ladung. In den Transportbehältern des Aufliegers befanden sich auch umweltgefährdende Stoffe.

Personen wurden nicht verletzt. Rund 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Vertreter der Unteren Wasserbehörde sowie der Eppinger Bürgermeister waren vor Ort. Über die App NINA wurde eine Warnung veröffentlicht. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis in den Samstagvormittag an.