Eppingen. (jubu) An einer Schildertafel endete die Irrfahrt eines Autofahrers am Sonntag auf der Bundesstraße bei Eppingen. Der Fahrer hatte gegen 15 Uhr die B293 von Gemmingen kommend in Richtung Eppingen befahren, als er in Höhe der Abfahrt Eppingen-Mitte aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schildertafel prallte.

Der Fahrer hatte großes Glück und wurde nicht verletzt. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. Die Feuerwehr aus Eppingen musste im Nachgang mittels Drehleiter die beschädigte Schildertafel abmontieren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.