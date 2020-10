Waibstadt. (pol/mare) Ein Lkw ist am Freitagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gegen die Leitplanke gekracht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 49-jährige Fahrer eines 7,49-Tonnen-Lkw aus Mannheim auf der Bundesstraße B292 aus Richtung Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt. Etwa 200 Meter vor der Ampel der Einmündung in Höhe Bernau erkannte er einen Rückstau zu spät. Beim Ausweichen auf den abschüssigen Grünstreifen kam er ins Rutschen und an der dortigen Schutzplanke zum Stehen.

Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden an Fahrzeug und Schutzplanke. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B292 bis gegen 17.40 Uhr mehrfach halbseitig gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau von bis zu einem Kilometer Länge in drei Fahrtrichtungen.