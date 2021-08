Der Elsenzer See am Rand des gleichnamigen Ortes wurde bereits um 1680 angelegt, das älteste Naturbad der Region. Foto: Christine Frei

Von Christine Frei

"Im Kraichgau gibt es keine Berge, nur Hügel." Stimmt, meint Wikipedia und ordnet die Gegend ein als Hügelland, flachwellig bis hügelig, mit wenig strukturiertem Relief. Genauso fährt es sich im zweiten Teil der Rundtour: flott gelangt man im Tal der Elsenz von Ort zu Ort. Das erste Drittel der Strecke hat es dagegen in sich, und beim Auf und Ab kommen auch an Hügeln einige Höhenmeter zusammen. Ihnen entkommt man, wenn die im Infoteil beschriebene Abkürzungsmöglichkeit genutzt wird. Die Wege sind gut fahrbar und – außer bei den Ortsdurchfahrten – abseits der Autostraßen.

Eppingen mit der Kirche Unsere Liebe Frau, im Vordergrund das Gartenschaugelände für 2022. Foto: Christine Frei

In Waldangelloch, im ersten Teil der Tour, liegt eine Burgruine an der linken Hügelseite über dem Ort. Um 1206 erbaut, sind noch zwei Eckturmgebäude und Fundamentreste der Ringmauer zu sehen – und der Ausblick! Im Dorf Elsenz wird der "Leitfaden" für die weitere Strecke aufgenommen: der Lauf der Elsenz. Zuerst muss man genau hinschauen, und oberhalb vom Elsenzer See war diesmal kein Wasser im Bächlein. Darunter nimmt sie aber erkennbar Fahrt auf. In Eppingen waren ufernahe Wege für die im kommenden Jahr stattfindende Gartenschau gesperrt. Was aber kein Problem für den Besuch der Altstadt darstellt: Zum Marktplatz und weiter durch die Altstadtstraße ist schon ein guter erster Eindruck möglich, informative Tafeln vermitteln Geschichtliches "un ebbes Bsunders".

Hübsches Detail an der Burgruine bei Waldangelloch. Foto: Christine Frei

Vielleicht klappt es zeitlich mit einem Besuch im faszinierenden Heimatmuseum, untergebracht im Fachwerkhaus "Alte Universität" aus dem 15. Jahrhundert in der Fleischgasse 1, Ecke Altstadtstraße. Während der Pestepidemie 1564/65 diente dieses eindrucksvolle Gebäude als Ausweichquartier der Universität Heidelberg. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 16 Uhr mit freiem Eintritt.

Weiter flussab, im Herzen von Ittlingen, wirkt der Platz beim Alten Rathaus in der Hauptstraße entspannt. Bei Sinsheim ist die Elsenz nach rund 30 Kilometern um ein Vielfaches angewachsen und lädt ein, an der lauschigen Uferpromenade der Allee noch etwas auszuruhen, bevor die Heimreise beginnt.

Sinsheim-Elsenz

Strecke: Radrundtour vom Hauptbahnhof in Sinsheim. Zuerst den Radwegweisern auf der Südseite des Bahnhofs in Richtung Hilsbach, dann Waldangelloch folgen. Ab Waldangelloch ist der Radweg nach Elsenz ausgeschildert. In Elsenz beginnt eine dem Fluss folgende Radroute, die Elsenztal-Tour, markiert mit Schildern, auf denen Friedrich der Große abgebildet ist. Sie verläuft über Rohrbach, Eppingen, Richen, Ittlingen, Reihen, Steinsfurt zurück nach Sinsheim. Stellenweise ist die Beschilderung lückenhaft, eine Karte ist zu empfehlen.

Länge: rund 43 Kilometer, Abkürzung durch Start in Eppingen (Bahnfahrt von Sinsheim nach Eppingen)

Höhenunterschied: etwa 400 Meter; zwischen Elsenz und Sinsheim keine nennenswerten Steigungen

Dauer: vier Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der B 37 bis Neckargemünd, weiter auf der B 45 nach Sinsheim. Parkmöglichkeit am Hauptbahnhof.

ÖPNV: Gute Verbindungen von Heidelberg Hauptbahnhof nach Sinsheim (Elsenz) Hauptbahnhof und Eppingen mit S-Bahn-Linie 5; im Nahverkehr ist die Fahrradmitnahme am Wochenende kostenfrei, ansonsten ab 9 Uhr.

Verpflegung: Bänke für ein Picknick am Elsenzer See; mehrere Einkehrmöglichkeiten, zum Beispiel: Seehaus Kiosk am Elsenzer See, Seestraße 11 in Elsenz; Gaststätte Sankt Georg, Kirchgasse 31 (im berühmten Baumannschen Haus) in Eppingen; Rathaus Café im Alten Rathaus, Hauptstraße 79, in Ittlingen.

Karte: Kraichgau Stromberg Tourismus e. V., Radtourenkarte Blatt 601, Maßstab 1.50000, ISBN-13: 978-3939657590