Das Rathaus in Neidenstein. Foto: Jürriens

Neidenstein. (bju) Das Thema Anschlussunterbringung von Asylbewerbern beschäftigte erneut den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. 13 Personen hat das Burgdorf unterzubringen, lautet die Vorgabe - aber es fehlt an Wohnraum. Im vorhergehenden Gremiumstreffen kam es zu einer regen Diskussion über den Standort von möglichen Wohnmodulen, die die Lücke für die kommenden Jahre schließen könnten. Nun hatte Bürgermeister Frank Gobernatz Neuigkeiten parat. "Durch die kurzfristige Anmietung weiterer Wohnungen können wir doch das Zuteilungsdefizit ausgleichen und somit vorerst auf Wohncontainer verzichten.

Laut Gobernatz gibt es Zusagen über Mietverträge für das Anwesen Mergelgrube 5 und 6 sowie für eine weitere Wohnung im Anwesen Epfenbacher Berg 2. Insgesamt können dort 13 bis 15 Personen, jeweils Familien oder Angehörige, untergebracht werden, erläuterte der Rathauschef. Er freue sich, dass die Bemühungen der Gemeinde erfolgreich gewesen seien.

Gemeinderat Helmut Kimmel ergänzte, dass vor allem die öffentliche Diskussion im Gemeinderat und unter den Einwohnern dazu beigetragen habe, dass man die schlechteste aller Lösungen, nämlich Container, vermeiden konnte. "Im Ort fanden zu dem Thema einige Gespräche statt, die zu diesem Erfolg mit dem neuen Wohnungsangebot sicher beigetragen haben." Dennoch sei die Aufstellung von Containern nicht vom Tisch, meinte der Verwaltungschef. "Wir haben aber nun ein anderes Zeitfenster und sind nicht mehr dermaßen unter Druck." Auch die Anzahl der Module werde sich ändern und "ist generell neu zu bewerten."

Neue Informationen gab es auch zur Genehmigungsfähigkeit in der Standortfrage für Wohnmodule. "Laut Baurechtsamt ist die Hürde für eine Containeranlage in der Industriestraße niedriger als im Seerain", berichtete Gobernatz. Ein Gros der Gemeinderäte hatte sich wegen der Randlage gegen die Industriestraße ausgesprochen. Man werde weiterhin die Standortfrage verfolgen, kündigte der Ortschef an, aber "Ziel ist es auch weiterhin, den für das Jahr 2019 zugeteilten vier Personen geeigneten Wohnraum zuzuweisen".