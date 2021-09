Von Anjoulih Pawelka

Angelbachtal/Waibstadt.Herwart Bartl ist ein fröhlicher Mensch. Wenn er erzählt, lacht er dabei oft. Und zu erzählen hat er viel, erlebt er doch in seinem Beruf einiges. Bartl ist Fahrlehrer und das mit ganzem Herzen. Seit 2009 hat er seine eigenen Fahrschulen in Angelbachtal und Waibstadt. Da lehrt er seinen Schülerinnen und Schülern nicht nur das Autofahren, sondern auch, wie sie mit einem Lkw oder einem Traktor umgehen.

Es sind seine liebsten Fahrstunden, wenn er sein Wissen über die großen, schweren Maschinen weitergeben kann. Vor allem wenn Menschen lernen möchten, wie sie mit einem Lkw fahren, macht ihm das besonders viel Spaß. Die Schüler seien alle durchweg ein wenig älter, das sei dann oft entspannter. Dann verbringt er einen ganzen Tag mit ihnen, geht Mittagessen und bringt ihnen bei, den Lastwagen zu fahren.

An diesem Tag ist Bartl in Sachen Traktor unterwegs. Fahrschüler Björn Lüftner hat in drei Tagen seine Prüfung. Also geht Bartl mit ihm noch einmal die möglichen Fragen für den theoretischen Teil durch. Lüftner kennt sich aus, kennt fast alle Kniffe an dem riesigen Koloss und erklärt Bartl mehr, als dieser eigentlich wissen möchte. Dass er jetzt seinen Traktorführerschein macht, den großen, mit dem er samt Anhänger auf der Straße auch 60 Kilometer pro Stunde fahren darf, hat der 34-jährige Corona zu verdanken.

Während der Zeit im Homeoffice und vor dem Computer kam Abwechslung gerade recht. "Da bist du froh, wenn du mal rauskommst", sagt er. Also hat er das Angebot seines Schwiegervaters in spé gerne angenommen. Der Landwirt im Nebenerwerb sagte, Lüftner könne ihm auf den Feldern helfen. Da hat er gemerkt, dass das richtig Spaß macht. Als er von den 200 PS des Gefährts spricht, strahlen seine Augen.

Indes drückt Bartl ein wenig auf die Tube. "Alla hopp, weiter geht’s", sagt er immer wieder, um Lüftner auch noch die letzten Fragen auf den Übungskarten beantworten zu lassen. Da geht es dann um Dinge wie: Wo befindet sich die Bremsflüssigkeit, wie funktioniert das Licht oder wie kuppelt man den Anhänger ab? Bartl ist engagiert, schaut interessiert zu, was ihm Lüftner erklärt, gibt ab und zu noch weitere Informationen und zeigt seinem Fahrschüler ein paar zusätzliche Kniffe.

Dann geht es mit dem "Jonny", wie die beiden Männer die Traktormarke verniedlichen, auf die Straße. Lüftner muss ein paar Kilometer fahren, Bartl beobachtet ihn derweil aus seinem goldenen Fahrschulauto mit dem roten Schriftzug. Anders sei es, mit dem Traktor zu fahren. Der sei so breit und für jeden ein Hindernis, erklärt Lüftner, der vor allem die vorbeischießenden Motorradfahrer gefährlich findet. Mittlerweile sind die beiden Männer auf einem Feldweg angekommen. Hier muss Lüftner samt Anhänger zehn Meter gerade rückwärts fahren. Bartl läuft die Strecke ab, stellt sich hin und winkt mit den Händen.

Seinen Führerschein hat der Fahrlehrer 1987 bei der Bundeswehr gemacht. Auch nach seiner Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker hat es ihn immer wieder zum Fahrlehrerberuf hingezogen. "Kein Tag ist wie der andere." Oft mit jungen Leuten zu tun zu haben, halte den 54-Jährigen ebenfalls jung. Das mache einfach Spaß. Die Traktorstunden mag er gerne, weil 90 Prozent der Schüler bereits fahren können. "Das ist eine coole Sache." Das sei anders als bei den Jugendlichen, die heutzutage Autofahren lernen. Die könnten meistens noch gar nichts und hätten auch nicht so viel Interesse am Fahrenlernen.

Dafür macht Bartl das Fahren ab 17 Jahren und die Elterntaxis verantwortlich. Aber auch die Handys würden dazu beitragen, dass die Jugendlichen mehr Fahrstunden brauchen. Denn als Beifahrer interessieren sie sich nicht mehr für den Straßenverkehr, sondern nur für ihren kleinen Bildschirm. Da fehle das Verkehrsgefühl. Bartl liebt seinen Job, auch wenn die Arbeitszeiten unattraktiv sind. Nachtfahrten und zwei Mal die Woche abends Theorieunterricht ist eben nicht für jeden etwas. Er glaubt, das sei auch mitunter ein Grund, warum es einen Fahrlehrer-Mangel gebe. Ein anderer sei, dass die Bundeswehr die Ausbildung nicht mehr anbietet, bei privaten Anbietern kostet das schon mal 16.000 Euro. "Ich bin schon mit Leib und Seele dabei", sagt Bartl und lächelt ein wenig.